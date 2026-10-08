«Περιμένουμε την κατεδάφιση», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

Η εξοχική κατοικία του Τάσου Χαλκιά στο Πόρτο Γερμενό, ήταν ένα από τα σπίτια που καταστράφηκαν στο πέρασμα της πυρκαγιάς που σημειώθηκε στην περιοχή τον περασμένο Αύγουστο.

Το σπίτι, σύμφωνα με τις δηλώσεις του ηθοποιού, έχει χαρακτηριστεί μη κατοικήσιμο και πλέον περιμένουν την στιγμή της κατεδάφισής του.

Ο Τάσος Χαλκιάς, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», παραδέχθηκε ότι το συγκεκριμένο σπίτι ήταν συνδεδεμένο με αναμνήσεις μίας ολόκληρης ζωής, ωστόσο οι συνθήκες τον οδήγησαν στο να κοιτάξει μπροστά.

Το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε στην εκπομπή το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου.

Τάσος Χαλκιάς: «Έχει γίνει ολοκληρωτική καταστροφή του»

«Αυτό που είπες το τελευταίο ήταν το πιο δύσκολο. Αυτά όταν είναι γεγονότα και σου έχουν συμβεί, πρέπει να τα αφήνεις στην άκρη και να ξεφεύγεις από αυτά, να απαγκιστρωθείς και να κοιτάξεις μπροστά… Αυτό έκανα κι εγώ όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Γιατί δεν γίνεται να μένεις μόνο σε αυτό».

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«Γιατί αρχίζεις μια κρίση προς διάφορες κατευθύνσεις. Να κρίνεις πως έχουν τα πράγματα μετά από ένα τέτοιο πάθημα των ανθρώπων και απογοητεύεσαι. Και έτσι προτίμησα να το αφήσω στην άκρη και προχώρησα μπροστά».

Σε δεύτερο χρόνο, ο Τάσος Χαλκιάς, στάθηκε στο γεγονός ότι το σπίτι έχει κριθεί κατεδαφιστέο και πως πλέον αναμένονται οι απαραίτητες διαδικασίες: «Όχι, το σπίτι δεν είναι καθόλου κατοικήσιμο. Είναι ολοκληρωτική η καταστροφή του και οι επιτροπές το έβγαλαν και κατεδαφιστέο, με το κόκκινο τριγωνάκι. Περιμένουμε λοιπόν τώρα πότε θα αποφασίσουν να το κατεδαφίσουν για να δούμε κι εμείς τι θα κάνουμε με ό,τι αποκαΐδι έχει μείνει».

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