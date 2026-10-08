Τα τρία ζευγάρια που υποδέχεται απόψε η Ζενεβιέβ Μαζαρί.

Το πιο αγαπημένο τηλεοπτικό εστιατόριο στον κόσμο επέστρεψε πιο ζεστό και πιο…. ερωτεύσιμο από ποτέ! Με παρουσία σε 19 χώρες και χιλιάδες ιστορίες που ξεκίνησαν από ένα πρώτο ραντεβού το First Dates άνοιξε ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα και υπόσχεται να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία; Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.

Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί! Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή! Και ένα πρώτο «γεια» μπορεί να γίνει μια μεγάλη ιστορία!

Τι θα δούμε απόψε, Πέμπτη 8 Οκτωβρίου στις 21:00 στο First Dates

Οι βραδιές στο First Dates έχουν όλα όσα χρειάζονται για μια ιστορία αγάπης: φλερτ, χαμόγελα, ανατροπές και, φυσικά, πολύ ρομάντζο! Κάθε ραντεβού είναι μια ξεχωριστή ιστορία και μια νέα ευκαιρία για δύο ανθρώπους να συναντήσουν το άλλο τους μισό. Γιατί μπορεί να μην ταιριάξουν όλοι, όμως, η αγάπη, εκτός από δύο, θέλει και ρίσκο!

Ο Αντώνης έχει ερωτευτεί μόνο μία φορά στη ζωή του και τώρα θέλει σαν τρελός να ξαναζήσει το «χάος» του έρωτα! Δεν ζητάει πολλά: λίγη rock μουσική, λίγη ζιβανία- το αγαπημένο κυπριακό απόσταγμα- και ένα κορίτσι για να μοιραστεί μαζί του τις χαρές που προσφέρει η ζωή! Η Μικέλα αναζητά έναν άντρα με προσωπικότητα. Θα καταφέρει ο Αντώνης να την κατακτήσει;

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Η άκρως γοητευτική Μελίνα έρχεται στο First Dates αναζητώντας ένα ψηλό αγόρι που αγαπάει τα αμάξια. Θα συναντήσει τον Ηλία, λάτρη των μηχανών… αλλά και του εαυτού του! Φλερτ, κόντρα και ένα ραντεβού με πολύ γκάζι!

Ο Τάσος είναι άνθρωπος δραστήριος και όπως χαρακτηριστικά λέει, η αγαπημένη του δραστηριότητα είναι η αγάπη! Με πέντε αρραβώνες στο βιογραφικό του, έρχεται στο εστιατόριο του έρωτα με την ελπίδα πως η αρραβωνιαστικιά νούμερο έξι θα είναι και η τυχερή. Η γλυκύτατη Ευγενία αγαπά τις εκδρομές, τα ζώα και τον χορό και κάτι μας λέει πως μπορεί να αγαπήσει και τον Τάσο! Ένα match … made in heaven!

{https://www.youtube.com/watch?v=CgZFb1bukdI}

Τρία ραντεβού, τρεις διαφορετικές ιστορίες και ένας κοινός στόχος: να βρεθεί εκείνο το πολυπόθητο ταίριασμα !