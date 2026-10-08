Από την πτώση της η Σελίν Ντιόν δεν τραυαματίστηκε.

Viral έγινε η άτυχη στιγμή της Σελίν Ντιόν πάνω στη σκηνή.

Η διάσημη τραγουδίστρια έπεσε ενώ βρισκόταν στη σκηνή και ξέχασε τους στίχους του τραγουδιού που ερμήνευε, σύμφωνα με τα γαλλικά Μέσα, κατά τη διάρκεια της συναυλίας της το βράδυ της Τετάρτης

Το περιστατικό συνέβη ενώ τραγουδούσε το «Dans un autre monde», όπου όπως φαίνεται και στο βίντεο ενώ χορεύει, πατάει το παντελόνι της, γλιστράει και πέφτει

Αμέσως ωστόσο σηκώθηκε, χαμογέλασε και συνέχισε σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Η επιστροφή της Σελίν Ντιόν ήταν από τις πιο αναμενόμενες κινήσεις στην παγκόσμια μουσική βιομηχανία.

Τον Σεπτέμβριο του 2026, η τραγουδίστρια έδωσε συναυλία για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια,ανοίγοντας μια σειρά live στο Plenitude Arena στο Παρίσι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 25 τραγούδια και το live διαρκεί πάνω από δύο ώρες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα τελευταία χρόνια, η Σελίν Ντιόν έχει αναγκαστεί να περιορίσει τις εμφανίσεις της καθώς διαγνώστηκε με σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου, μια σπάνια νευρολογική νόσο που ανακοίνωσε το 2022. Η σειρά εμφανίσεών της στο Παρίσι θα συνεχιστούν μέχρι τον Μάιο του 2027.

{https://x.com/BFMTV/status/2108050732523897141}