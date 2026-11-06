Αλλά η Σελίν Ντιόν δεν ήταν η μοναδική διάσημη που παρακολούθησε το βράδυ της Πέμπτης μία από τις ιστορικές συναυλίες των Metallica.

Η θρυλική Kαναδή τραγουδίστρια Σελίν Ντιόν βρέθηκε σε μία από τις συναυλίες των Metallica στο Λας Βέγκας και το απόλαυσε πάρα πολύ.

Η διάσημη τραγουδίστρια που έχει γράψει τη δική της ιστορία στη «Σφαίρα» σηκώθηκε όρθια και άρχισε να παίζει «air bass» στον ρυθμό του Robert Trujillo.

Ωστόσο η Σελίν Ντιόν δεν ήταν η μοναδική διάσημη που παρακολούθησε το βράδυ της Πέμπτης μία από τις ιστορικές συναυλίες των Metallica.

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Στη διπλανή σουίτα ήταν ο κιθαρίστας των Guns N' Roses, ο Slash αλλά και μέλη των No Doubt.

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Οι Metallica ξεκίνησαν τη σειρά εμφανίσεων στο Λας Βέγκας, το «Life Burns Faster» στο Sphere την 1η Οκτωβρίου 2026. Η μπάντα αναμένεται να ολοκληρώσει τις 24 συναυλίες της στον Λας Βάγκας στις 13 Μαρτίου 2027.

Οι συναυλίες τους έχουν τη λογική των «No Repeat Weekends», δηλαδή κανένα τραγούδι δεν επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο εμφανίσεων την ίδια εβδομάδα, συνήθως Πέμπτη και Σάββατο.

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