Το μήνυμα της Σελίν Ντιόν στους θαυμαστές της, για το καλύτερο δώρο γενεθλίων.

Τα 58 χρόνια της έκλεισε τη Δευτέρα η Σελίν Ντιόν και στα φετινά γενέθλιά της πήρε το καλύτερο δώρο της ζωής της, όπως είπε: ανακοίνωσε την επιστροφή της στη σκηνή, με 10 συναυλίες στο Παρίσι.

Με βίντεο στα social media, η Σελίν Ντιόν εκφράζει την ευγνωμοσύνη της στους θαυμαστές της, γιατί ήταν εκεί για εκείνη ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές που βίωσε με την υγεία της τα τελευταία χρόνια. Τους διαβεβαιώνει πως είναι καλά και δίνει ραντεβού μαζί τους στο Παρίσι, από τον Σεπτέμβριο.

«Τα πάω υπέροχα, διαχειρίζομαι την υγεία μου, νιώθω καλά, τραγουδάω ξανά, κάνω ακόμα και λίγο χορό, που τον λατρεύω τόσο», αναφέρει στο βίντεο. «Τα τελευταία χρόνια, κάθε ημέρα ένιωθα τις προσευχές, την υποστήριξη, την καλοσύνη και την αγάπη σας. Ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές μου, ήσασταν εκεί για εμένα. Με κρατήσατε με τρόπους που δεν μπορώ καν να περιγράψω και είμαι πραγματικά τυχερή που έχω την υποστήριξή σας», συμπληρώνει.

«Μου λείψατε τόσο πολύ», λέει στους θαυμαστές της και προσθέτει πως στα φετινά γενέθλιά της παίρνει «το καλύτερο δώρο της ζωή μου: την ευκαιρία να σας δω, να ερμηνεύσω για εσάς, ξανά, στο Παρίσι, ξεκινώντας από τον Σεπτέμβριο», συνεχίζει.

«Είμαι τόσο χαρούμενη, τόσο έτοιμη να το κάνω αυτό, νιώθω καλά, ενθουσιασμένη, φυσικά λίγο αγχωμένη, αλλά πάνω από όλα νιώθω ευγνώμων για όλους σας. Ανυπομονώ να σας ξαναδώ. Χρόνια μου πολλά, σας αγαπώ πολύ», καταλήγει.

Η Σελίν Ντιόν ανακοίνωσε δέκα συναυλίες στη La Défense Arena του Παρισιού, με την πρώτη να έχει προγραμματιστεί για τις 12 Σεπτεμβρίου, ενώ η τελευταία θα πραγματοποιηθεί στις 14 Οκτωβρίου.

Αυτά είναι θα είναι τα πρώτα σόου της έπειτα από τέσσερα χρόνια, μετά τη διάγνωσή της με σύνδρομο δύσκαμπτου ατόμου, πριν από τέσσερα χρόνια, μια σπάνια νόσο που επηρέασε τη φωνή της, αλλά και τη δυνατότητά της να περπατήσει. Στο μεσοδιάστημα, έκανε μια συγκλονιστική εμφάνιση στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών αγώνων του Παρισιού.

Η ανακοίνωση των ημερομηνιών των σόου έγινε με εκδήλωση στον Πύργο του Άιφελ.

Η πώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει στις 7 Απριλίου και η ζήτηση αναμένεται να είναι τεράστια.

