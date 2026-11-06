Τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού «Ελληνικός Κόσμος».

Η μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία «Τα τραγούδια της ξενιτιάς», θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, στις 20:00, στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού – «Ελληνικός Κόσμος», με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων δράσης του Μελάθρου Οικουμενικός Ελληνισμός.



Ο Χρήστος Νικολόπουλος, ο Παντελής Θαλασσινός, η Πίτσα Παπαδοπούλου, ο Στέλιος Διονυσίου και η Ελεάννα Παπαϊωάννου, μας προσκαλούν σε μια μουσική διαδρομή γεμάτη μνήμες, νοσταλγία και συγκίνηση, αφιερωμένη σε όσους έζησαν τον αποχωρισμό από την πατρίδα και τους αγαπημένους τους.



Η βραδιά θα έχει ξεχωριστό συμβολισμό, καθώς μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την ενίσχυση ακριτικών σχολείων, μετατρέποντας τη δύναμη της μουσικής σε πράξη προσφοράς.



Θα παρουσιάσει ο δημοσιογράφος Νικόλαος Βαφειάδης.



Τα κείμενα θα διαβάσει ο ηθοποιός Γιώργος Γιαννόπουλος.



Ο γνωστός σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής μαζί με την Μιμή Ντενίση αμφότεροι πρόεδροι του Μελάθρου, θα χαιρετήσουν την εκδήλωση.



Μέρος των εσόδων θα διατεθούν για την ενίσχυση ακριτικών σχολείων στις: Φιλιάτες Θεσπρωτίας, Διδυμότειχο Έβρου, Πολυκάρπη Πέλλης, Ποντισμένο Σερρών, Θεοδωράκειο Πέλλης, Αγαθωνήσι Δωδεκάνησα, Πηνη Καστοριάς και στο Ν. Ιωαννίνων, Ν. Κιλκίς, στη Σαμοθράκη, στο Ν. Λέσβου, στο Ν. Σάμου και σε όποια άλλα σχολεία έχουν ανάγκη.





Πληροφορίες

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, αίθουσα «Αντιγόνη»

Για να αγορά εισιτηρίων καλείτε στο 2108810109, 09:00-17:00 ή μέσω του more.com