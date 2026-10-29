Ο Joe Bonamassa ανηφορίζει στον Λυκαβηττό στις 2 Ιουλίου 2027.

Ο Joe Bonamassa επιστρέφει μετά από 18 χρόνια στην Ελλάδα για να δώσει μια μοναδική συναυλία, αντάξια των αμέτρητων βραβείων και της σπουδαίας καριέρας του στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, την Παρασκευή 2 Ιουλίου.



Ένας από τους σημαντικότερους κιθαρίστες και τραγουδοποιούς των τελευταίων 35 χρόνων έρχεται στην Ελλάδα στο απόγειο της δημοφιλίας του κι ενώ χαιρετίζεται από κοινό και κριτικούς ως ένας world class hero παγκοσμίως για να παρουσιάσει ένα μοναδικό set με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν την μουσική του πορεία.



Ο σούπερ σταρ του blues rock Joe Bonamassa συγκαταλέγεται δικαίως και αδιαμφισβήτητα στους πιο καταξιωμένους μουσικούς της εποχής μας. Το 2026 κατέρριψε για ακόμη μία φορά το προσωπικό του ρεκόρ, κατακτώντας την 31η πρωτιά του στο Billboard Blues Chart με το The Spirit Of Rory Live From Cork, ένα live άλμπουμ και μια συναυλιακή ταινία που τιμούν τη διαχρονική κληρονομιά του Rory Gallagher.



Με περισσότερα από 50 άλμπουμ στο ενεργητικό του, ο Bonamassa έχει δημιουργήσει μία από τις πιο αναγνωρισμένες δισκογραφίες στη σύγχρονη blues σκηνή, που περιλαμβάνει στούντιο ηχογραφήσεις, ζωντανές κυκλοφορίες, καλλιτεχνικά πρότζεκτ με την Beth Hart, καθώς και την πολυβραβευμένη δουλειά του με τα all star συγκροτήματα Black Country Communion και Rock Candy Funk Party.

{https://youtu.be/yMNWC57yqNg?si=Myb83WsoJWXIX_Me}



Πολυγραφότατος τραγουδοποιός, παραγωγός και ερμηνευτής, συνεχίζει να εξελίσσει το είδος, παραμένοντας πιστός στις πλούσιες μουσικές παραδόσεις του.



Σε στενή συνεργασία με τον Josh Smith, ο Bonamassa έχει αναλάβει την παραγωγή άλμπουμ που έχουν αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές για τους Joanne Shaw Taylor, Marc Broussard, Larry McCray, Jimmy Hall, Eric Gales, Dion και άλλους καλλιτέχνες, μέσα από τις δισκογραφικές Journeyman Records και KTBA Records. Παράλληλα, επιμελείται και πρωταγωνιστεί στις sold-out μουσικές κρουαζιέρες Keeping The Blues Alive at Sea και στο Sound Wave Beach Weekend.



Tην ίδια στιγμή μέσω του Keeping The Blues Alive Foundation, ο Bonamassa έχει χρηματοδοτήσει περισσότερα από 800 προγράμματα μουσικής εκπαίδευσης, τα οποία έχουν ωφελήσει πάνω από 130.000 μαθητές σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ συνεχίζει να στηρίζει μουσικούς και μουσικά προγράμματα που έχουν ανάγκη.



Έχει φιλοξενηθεί σε αφιερώματα και δημοσιεύματα των Esquire, The Wall Street Journal, Rolling Stone, American Songwriter και Parade, ενώ έχει κοσμήσει τα εξώφυλλα των Guitar World, Guitar Player, Vintage Guitar, Guitarist και Classic Rock.



Tην Παρασκευή 2 Ιουλίου ο Joe Bonamassa θα ανέβει στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβηττού στη σκιά του ομορφότερου λόφου της Αθήνας για να μας χαρίσει ένα συγκλονιστικό live που θα βρεθεί στην κορυφή των πιο σημαντικών συναυλιακών στιγμών των τελευταίων ετών για τη χώρα μας. Μια μνημειώδης εμφάνιση από τον living legend του blues rock στην πιο δημιουργική καμπή της καριέρας του!



Πληροφορίες εισιτηρίων



H προπώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 12:00 από την ticketservices.gr





