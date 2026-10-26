Αναλυτικά όλες ποι ημερομηνίες για την εμβληματική συναυλία των Thirty Seconds to Mars στην Αθήνα.

Την Τρίτη 11 Μαΐου οι Thirty Seconds to Mars του Τζάρεντ Λέτο έρχονται στην Αθήνα για μία συναυλία.

Ένα από τα επιδραστικότερα alternative rock συγκροτήματα των 2000s, θα κάνει στάση στο Athens Olympic Complex στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής του περιοδείας «A Beautiful Lie vs. This Is War».

Σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για τους παλιούς fans του συγκροτήματος, ο Tomo Miličević επιστρέφει στους Thirty Seconds to Mars για την περιοδεία, σηματοδοτώντας μια σπάνια και πολυαναμενόμενη επανένωση επί σκηνής.

{https://www.youtube.com/watch?v=acIU7yxzJ70}

Το πολυπλατινιένο συγκρότημα των Jared Leto και Shannon Leto, το έχει πουλήσει πάνω από 15 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως και πραγματοποιεί σταθερά παγκόσμιες περιοδείες ως headliner, καθώς και εμφανίσεις στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου.

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Το συγκρότημα κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ του, 30 Seconds to Mars, το 2002, πριν σημειώσει παγκόσμια επιτυχία με την κυκλοφορία του A Beautiful Lie το 2005. Η πορεία τους συνεχίστηκε με τα This Is War (2009), Love, Lust, Faith and Dreams (2013) και America (2018), το οποίο περιλάμβανε ξεχωριστά κομμάτια όπως τα «Walk on Water» και «Rescue Me». Το 2023, το συγκρότημα πραγματοποίησε μια θριαμβευτική επιστροφή με το έκτο στούντιο άλμπουμ τους, It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day.

{https://www.instagram.com/30secondstomars/}

Το 2026, η πάντα γιόρτασε την 20ή επέτειο του A Beautiful Lie με μια ειδική επανακυκλοφορία που περιλάμβανε τέσσερα προηγουμένως ακυκλοφόρητα τραγούδια, μεταξύ των οποίων και μια πολύαναμενόμενη ακουστική εκδοχή της μεγαλύτερης επιτυχίας τους, «The Kill». Την κυκλοφορία συνόδευε ένα εντυπωσιακό νέο μουσικό βίντεο, το οποίο αποτύπωνε τη διαδρομή του συγκροτήματος και τη σύνδεσή τους με τους θαυμαστές τους κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών.

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