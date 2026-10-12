Στην Πλατεία Αριστοτέλους, με τους: Κότσιρα, Μποφίλιου, Παπαγεωργίου.

Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, η μουσική και τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου θα ακουστούν στη Θεσσαλονίκη, στην Πλατεία Αριστοτέλους, από μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών.



Τραγούδια αγαπημένα που πολλές γενιές περπάτησαν μαζί τους, άλλοτε χορεύοντας πάνω στο φτερό του καρχαρία κι άλλοτε στον ρυθμό της Ρόζας. Πάντα γελαστοί και γελασμένοι να ονειρεύονται ταξίδια και μια θάλασσα στη σκάλα.

Τη συναυλία διοργανώνει ο ραδιοφωνικός σταθμός Μελωδία Θεσσαλονίκης 98 και είναι φιερωμένη στον συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική, αγάπησε τον κόσμο και αγαπήθηκε εξίσου από αυτόν.



Οι ερμηνευτές που αγάπησαν και εκείνον και τις μουσικές του και θα τιμήσουν για άλλη μια φορά τον Θάνο Μικρούτσικο είναι οι: Γιάννης Κότσιρας, Νατάσσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου, που συναντιούνται για πρώτη φορά μαζί στη σκηνή.



Μαέστρος πάντα ο Θύμιος Παπαδόπουλος, ο αγαπημένος μουσικός του Θάνου, το alter ego του όπως τον αποκαλούσε κάθε φορά που ανέβαινε δίπλα του στη σκηνή. Μια μεγάλη παρέα που θυμάται τον Θάνο να λέει



«Θέλω να μπορώ να κάνω τους ανθρώπους να νιώθουν ότι δεν είναι μόνοι τους».

Κι εκείνο το βράδυ, στην Πλατεία Αριστοτέλους, για μια ακόμα φορά ο Θάνος θα ξεγελάσει τους ουρανούς για να συνδεθεί μαζί με τους ανθρώπους που αγάπησαν πολύ τα τραγούδια του και τον τρόπο του. Γιατί τα τραγούδια του θα είναι πάντα εδώ. Να μας αποκαλύπτουν τα κρυμμένα και τα θαύματα. Τις πληγές και τους αγώνες. Τα όνειρα και την υπόσχεση πως θα ΄ρθουν μέρες… και πως το πιο όμορφο απ΄ όλα, ίσως δεν το έχουμε πει ακόμα.



Πληροφορίες

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου

Πλατεία Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη

Ώρα έναρξης στις 20:30

Είσοδος ελεύθερη