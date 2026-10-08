«Τα μεγάλα Ρεφρέν» που ενώνουν τους Έλληνες θα ακουστούν στο Christmas Theater.

Γνωστοί και αγαπημένοι του κοινού καλλιτέχνες, ανεβαίνουν στις 23 Νοεμβρίου στη σκηνή του Christmas Theater για να ερμηνεύσουν αγαπημένα τραγούδια, τα ρεφρέν των οποίων λειτούργησαν και λειτουργούν ως ένας κοινός κώδικας επικοινωνίας.

Παρά τις διαφορές, τις πολιτικές αντιπαραθέσεις και κοινωνικές συγκρούσεις, ένα ρεφρέν κατάφερε να μας ενώσει και να δημιουργήσει κοινό αίσθημα. Αισθήματα που μοιραζόμαστε στις συναυλίες, στις παρέες, στις στιγμές της χαράς αλλά και της συγκίνησης. Γεφυρώνει κάθε χάσμα, θυμίζοντάς μας την κοινή μας ρίζα και μετατρέποντας την ατομική εμπειρία σε συλλογική, αθροίζοντας τις φωνές μας σε μία.

«Δεν θα κάνουμε εγκυκλοπαιδικό οδηγό· μια συναυλία θα κάνουμε με αγαπημένα μας τραγούδια από την ακριβή μας κληρονομιά φτάνοντας μέχρι το σήμερα», σημειώνει ο Μιχάλης Κουμπιός που έχει την καλλιτεχνική διεύθυνση παραγωγής.



«Το μοναδικό σημείο που ενωθήκαμε οι Έλληνες ήταν στα μεγάλα ρεφρέν». Αυτό είπε ο ίδιος σε παλαιότερη συνέντευξή του στην «Εφημερίδα των Συντακτών», με αφορμή το διήμερο αφιέρωμα στη στιχουργική του πορεία στον ίδιο χώρο το 2023.

«Με αφορμή αυτή τη φράση του πρότεινα να κάνουμε μια συναυλία με τραγούδια που μας ένωσαν και συνεχίζουν να μας ενώνουν με τίτλο «"Τα μεγάλα Ρεφρέν"», προσθέτει ο Μιχάλης Κουμπιός.

Τραγουδούν οι: Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσσα Μποφίλιου, Γιώτα Νέγκα, Γιάννης Διονυσίου, Δημήτρης Μπακούλης και Μαριάνα Κατσιμίχα.

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Παραγωγή: Christmas Theater

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