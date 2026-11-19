Συζήτηση με αγρότες στο Προάστιο Καρδίτσας είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αναλυτικά τα όσα είπε.

Στο Προάστιο Καρδίτσας βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπου είχε συζήτηση με αγρότες. «Ο Έλληνας παραγωγός είναι ο μόνος σε όλη την Ευρώπη, που δεν γνωρίζει τι πρέπει να του δώσει το κράτος κάθε χρόνο από την Κοινή Αγροτική Πολιτική και πότε θα το εισπράξει», ανέφερε εισαγωγικά ο κ. Ανδρουλάκης αναδεικνύοντας το κυβερνητικό φιάσκο με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ.

«Μετά το ριφιφί εις βάρος σας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση επιτέθηκαν στο ΠΑΣΟΚ γιατί δεν δεχτήκαμε να μεταφέρουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ επιχειρηματολογώντας ότι αυτή η λύση είναι πρόχειρη και θα αποτύχει. Το αποτέλεσμα; Τα προηγούμενα χρόνια έως τις 15 Ιουνίου είχε ολοκληρωθεί πλήρως η διαδικασία κατάθεσης δηλώσεων ΟΣΔΕ. Φέτος ξεκίνησε στις 4 Αυγούστου η διαδικασία που παλαιότερα ολοκληρωνόταν στις 15 Ιουνίου! Τα προηγούμενα χρόνια είχαν κατατεθεί έως στις 30 Οκτωβρίου 500 εκατομμύρια ευρώ προκαταβολών. Φέτος, μόλις 7 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η αποτυχία τους, που τη ζει στο τσέπη του ο παραγωγός», σημείωσε.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για κατάρρευση των ελεγκτικών μηχανισμών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με αποτέλεσμα την εξάπλωση των ζωονόσων και τον σφαγιασμό χιλιάδων ζώων.

«Δεν είχαμε πρώτη χρονιά ευλογιά ή αφθώδη πυρετό. Αλλά το κράτος είχε μηχανισμούς και σχέδια ανάσχεσης. Ακόμη και την πρότασή μας για τοπικούς μελετημένους εμβολιασμούς την προσπέρασαν, την αρνήθηκαν και το αποτέλεσμα το ζείτε. Οι αντικαταστάσεις του ζωικού κεφαλαίου και οι αποζημιώσεις καθυστερούν», πρόσθεσε.

«Περίμενε ένας Έλληνας πατριώτης από μία κυβέρνηση που χειρίστηκε 80 δισεκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκών πόρων - Κοινή Αγροτική Πολιτική, ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης- να αναζωογονήσει την ύπαιθρο, να εκπονήσει σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης. Και αντ' αυτού είδαμε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον ευτελισμό του ΕΛΓΑ, τις καθυστερήσεις των αποζημιώσεων και την κατάρρευση της διαδικασίας πρόληψης και διαχείρισης των ζωονόσων.

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Πρέπει να αλλάξουμε πολιτική. Δεν έχει μέλλον η πατρίδα, αν η ύπαιθρος ερημώσει και ο πρωτογενής τομέας καταρρεύσει. Ποια θα είναι η Ελλάδα το 2050, όταν με τη νησιωτικότητα και την ορεινότητα ο πληθυσμός θα είναι γερασμένος; 8,5 εκατομμύρια που θα κατοικούν κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Άρα, η προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ για περιφερειακή ανάπτυξη, για ενίσχυση του γεωργού και του κτηνοτρόφου και ενίσχυση με φορολογικά κίνητρα της μεταποίησης δεν είναι μια πολιτική επιλογή. Είναι εθνικό καθήκον και δεσμεύομαι να ξαναζωντανέψουμε τα χωριά και τις κωμοπόλεις μας για να μείνουν εδώ τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας».

Κλείνοντας ο Νίκος Ανδρουλάκης αποδόμησε την κυβερνητική πολιτική.

«Ο σημερινός δρόμος είναι αδιέξοδος και καταστροφικός. Είναι ο δρόμος των ελίτ, -πολιτικών και οικονομικών-, που περιφρονούν τον κόπο σας, τον αγώνα σας και τις θυσίες σας. Αυτές οι ελίτ πρέπει να πάρουν μία απάντηση στις επόμενες εκλογές. Να βάλουμε ένα τέλος στην περιφρόνηση του κόπου του ελληνικού λαού. Ιδιαίτερα στην ελληνική ύπαιθρο. Είμαι σίγουρος ότι μπορούμε στη Θεσσαλία να φέρουμε ένα μεγάλο αποτέλεσμα. Ένα μήνυμα νίκης σε όλη την Ελλάδα. Είναι στο χέρι μας. Πάρτε την προσπάθεια και τον αγώνα της πολιτικής αλλαγής στα χέρια σας. Εσείς, ο απλός λαός, θα νικήσει τη Νέα Δημοκρατία. Εσείς, ο απλός λαός, θα στείλετε στο σπίτι τους αυτούς που περιφρονούν τη ζωή σας».