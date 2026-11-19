Η δήλωση του συνηγόρου του γνωστού τράπερ Ιβάν Γκρέκο.

Αθωώθηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων ο γνωστός τράπερ IVAN GREKO για την υπόθεση της απαγωγής 24χρονου γιου επιχειρηματία, το Μάιο του 2025.

Ο συνήγορος του, Πέτρος Πανταζής εκφράζει ικανοποίησή του για την απόφαση του δικαστηρίου με την οποία απαλλάχθηκε, όπως αναφέρει από τις «δήθεν» κατηγορίες που του αποδόθηκαν, με αποτέλεσμα το διασυρμό του από τα ΜΜΕ. στάθηκαν αφορμή να διασυρθεί ο εντολέας του.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή του, ο κ. Πανταζής αναφέρει τα εξής:

Με σημερινή απόφασή του, μετά από μια ενδελεχή και εξαντλητική αποδεικτική διαδικασία, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών ΑΘΩΩΣΕ πλήρως και οριστικώς τον εντολέα μας, κ. Ε. Σ. (γνωστό και επιτυχημένο συνθέτη και τραγουδιστή της σύγχρονης ελληνικής TRAP μουσικής σκηνής με το ψευδώνυμο IVAN GREKO), από όλες τις κατηγορίες της δήθεν «αρπαγής», δήθεν

«εκβίασης» και δήθεν «οπλοφορίας», για τις οποίες είχε προ ολίγων μηνών διασυρθεί πανελληνίως σε όλα τα ΜΜΕ, με τα ανώνυμα σχόλια του διαδικτυακού όχλου να έχουν προεξοφλήσει την καταδίκη του.

Θυμίζουμε (και αυτό ισχύει για όλες τις, λεγόμενες, «υποθέσεις μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος», που μονοθεματικά – πολλές φορές – απασχολούν την κοινή γνώμη), ότι, στο τέλος, όταν πλέον η Δικαιοσύνη βρίσκεται αντιμέτωπη μόνον με τα πραγματικά αποδεικτικά στοιχεία και όχι με «πληροφορίες» από ανώνυμες και σκοτεινές «πηγές», η Αλήθεια αποκαλύπτεται και ο νόμος εφαρμόζεται παντού και πάντοτε.-