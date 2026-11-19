Εισόδια της Θεοτόκου: Η ιστορία της μεγάλης γιορτής που τιμάται κάθε χρόνο στις 21 Νοεμβρίου και το παραδοσιακό έθιμο με τα πολυσπόρια

Η Εκκλησία το προσεχές Σάββατο 21 Νοεμβρίου ετοιμάζεται να γιορτάσει με λαμπρότητα τα Εισόδια της Θεοτόκου, μία από τις σημαντικότερες θεομητορικές εορτές, που συνδέεται τόσο με τη θρησκευτική παράδοση όσο και με παλιά λαϊκά έθιμα της ελληνικής υπαίθρου.

Τι γιορτάζουμε στα Εισόδια της Θεοτόκου

Η γιορτή αναφέρεται για πρώτη φορά στο Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου, ένα απόκρυφο χριστιανικό κείμενο που χρονολογείται στα τέλη του 2ου αιώνα. Σύμφωνα με τη διήγηση, οι γονείς της Παναγίας, ο Ιωακείμ και η Άννα, αντιμετώπιζαν για πολλά χρόνια τη στενοχώρια της ατεκνίας. Προσεύχονταν στον Θεό και είχαν υποσχεθεί πως, αν αποκτούσαν παιδί, θα το αφιέρωναν σε Εκείνον. Όταν γεννήθηκε η Μαρία, το ζευγάρι αποφάσισε να εκπληρώσει την υπόσχεσή του. Έτσι, σύμφωνα με την παράδοση, όταν η Παναγία ήταν ακόμη μικρό παιδί, την οδήγησαν στον Ναό της Ιερουσαλήμ και την αφιέρωσαν στον Θεό. Η εκκλησιαστική παράδοση αναφέρει ότι η μικρή Μαρία παρέμεινε στον Ναό, όπου μεγάλωσε με προσευχή και πνευματική καθοδήγηση, προετοιμαζόμενη για τον ιδιαίτερο ρόλο που θα είχε στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας. «Σήμερον της ευδοκίας Θεού το προοίμιον, και της των ανθρώπων σωτηρίας η προκήρυξις. Εν ναώ του Θεού τρανώς η Παρθένος δείκνυται, και τον Χριστόν τοις πάσι προκαταγγέλλεται. Αυτή και ημείς μεγαλοφώνως βοήσωμεν˙ Χαίρε της οικονομίας του Κτίστου η εκπλήρωσις».

Τα Εισόδια της Θεοτόκου καθιερώθηκαν ως εκκλησιαστική εορτή κατά τον 7ο αιώνα, πρώτα στην Ανατολή και πολύ αργότερα στη Δύση. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση η είσοδος της Θεοτόκου στο Ναό είναι το προοίμιο της εύνοιας του Θεού στους ανθρώπους, η προαγγελία του Χριστού και η πραγματοποίηση του σχεδίου της Θείας οικονομίας για τη σωτηρία του κόσμου.

Η Παναγία Μεσοσπορίτισσα και η σχέση της γιορτής με τη γεωργία

Τα Εισόδια της Θεοτόκου έχουν ξεχωριστή θέση και στη λαϊκή παράδοση, καθώς η ημερομηνία της γιορτής συμπίπτει με μια σημαντική περίοδο για τις αγροτικές εργασίες. Ο Νοέμβριος θεωρείται παραδοσιακά μήνας της σποράς και οι γεωργοί βρίσκονται αυτή την εποχή στη μέση της καλλιεργητικής τους δραστηριότητας. Για τον λόγο αυτό, ο λαός έχει συνδέσει τη συγκεκριμένη ημέρα με την Παναγία Μεσοσπορίτισσα, Αρχισπορίτισσα ή Πολυσπορίτισσα. Οι ονομασίες αυτές σχετίζονται με την προσδοκία για καλή σοδειά, καρποφορία της γης και ευημερία των αγροτικών οικογενειών. Η γιορτή αποτελούσε, άλλωστε, έναν σημαντικό σταθμό στον παραδοσιακό αγροτικό κύκλο του χρόνου.

Εισόδια Θεοτόκου: Το έθιμο των πολυσπορίων

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έθιμα της ημέρας είναι η παρασκευή των πολυσπορίων, μιας παραδοσιακής τροφής που συναντάται με διάφορες παραλλαγές σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Τα πολυσπόρια αποτελούνται από ένα μείγμα βρασμένων δημητριακών και οσπρίων. Ανάλογα με την περιοχή και τις τοπικές συνήθειες, μπορεί να περιλαμβάνουν σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι, κουκιά, ρεβίθια, φασόλια και φακές. Το έθιμο έχει τις ρίζες του σε παλαιότερες αγροτικές παραδόσεις και συνδέεται με την αρχαία πανσπερμία, δηλαδή την προσφορά ενός μείγματος από διαφορετικούς σπόρους. Μέσα από αυτή την πρακτική οι άνθρωποι εξέφραζαν την ευχή για γονιμότητα της γης, αφθονία και πλούσια παραγωγή. Σύμφωνα με την παράδοση, οι νοικοκυρές προετοίμαζαν τα πολυσπόρια την παραμονή της γιορτής και τα μετέφεραν στην εκκλησία για να ευλογηθούν. Έπειτα, ένα μέρος τους μαγειρευόταν και καταναλωνόταν από την οικογένεια, ενώ οι υπόλοιποι σπόροι χρησιμοποιούνταν συμβολικά στη σπορά των χωραφιών. Το έθιμο διατηρεί μέχρι σήμερα τον συμβολισμό της ευλογίας, της ευφορίας και της ευγνωμοσύνης για τους καρπούς της γης.

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Η μεγάλη θεομητορική γιορτή για τα Εισόδια της Θεοτόκου «πέφτει» πάντα εν μέσω Νηστείας Χριστουγέννων που ολοκληρώνεται στις 24 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, στις 21 Νοεμβρίου προβλέπεται κατάλυση ιχθύος, κρασιού και ελαίου, δηλαδή οι κανόνες της νηστείας επιτρέπουν τη κατανάλωση ψαριού.

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