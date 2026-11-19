Η δημόσια προσφορά περιλαμβάνει την έκδοση έως 25 εκατομμυρίων νέων μετοχών, με στόχο την άντληση 250 εκατ. ευρώ, καθώς και τη διάθεση επιπλέον 5 εκατομμυρίων τίτλων από τον βασικό μέτοχο.

Μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον καταγράφεται για τη δημόσια προσφορά της ΜΕΤΚΑ, με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 250 εκατ. ευρώ να έχει ήδη καλυφθεί, πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές της αγοράς, η ζήτηση τόσο από ιδιώτες όσο και από θεσμικούς επενδυτές έχει οδηγήσει στην πρόωρη κάλυψη της αύξησης κεφαλαίου, ενώ έχουν συγκεντρωθεί επαρκείς προσφορές και για τις 5 εκατομμύρια υφιστάμενες μετοχές που διαθέτει η Metlen.

Η δημόσια προσφορά περιλαμβάνει την έκδοση έως 25 εκατομμυρίων νέων μετοχών, με στόχο την άντληση 250 εκατ. ευρώ, καθώς και τη διάθεση επιπλέον 5 εκατομμυρίων τίτλων από τον βασικό μέτοχο.

Παράλληλα, η Metlen διατηρεί το δικαίωμα διάθεσης ακόμη 5 εκατομμυρίων μετοχών, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των προσφερόμενων τίτλων στα 35 εκατομμύρια. Η σχετική απόφαση θα ληφθεί μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών.

Από τις αρχικά προσφερόμενες μετοχές, έως 15 εκατομμύρια προορίζονται για την ελληνική αγορά και αντίστοιχος αριθμός για θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού. Η διαδικασία ξεκίνησε στις 18 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 20 Νοεμβρίου, με το εύρος τιμής διάθεσης να διαμορφώνεται μεταξύ 10 και 11,50 ευρώ ανά μετοχή. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρηματοδοτήσουν αποκλειστικά το αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΜΕΤΚΑ.

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Ειδικότερα, έως 84 εκατ. ευρώ θα αξιοποιηθούν για υφιστάμενες επενδυτικές δεσμεύσεις σε συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και παραχωρήσεις, ενώ έως 166 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε νέες επενδύσεις υποδομών, μεταφορών, περιβαλλοντικών έργων, ύδρευσης και κοινωνικών υποδομών.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Euronext Athens έχει προγραμματιστεί για τις 26 Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδιασμού της εταιρείας και στην ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά.