«Το δικηγορικό σώμα δεν εκφοβίζεται και δεν υποχωρεί απέναντι σε πρακτικές βίας και τρομοκράτησης. Η δημοκρατία δεν φιμώνεται ούτε τρομοκρατείται.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών εκφράζει την κατηγορηματική καταδίκη και τον αποτροπιασμό του για την τρομοκρατική επίθεση με την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού, ο οποίος εξερράγη στις 11 Νοεμβρίουστην είσοδο του δικηγορικού γραφείου του Αντιπροέδρου του ΔΣΑ, Ζώη Σταυρόπουλου.

«Η βία και η τρομοκρατία δεν έχουν θέση στη δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη»

Όπως σημειώνεται «η επίθεση στρέφεται όχι μόνο κατά ενός συναδέλφου που έχει τιμήσει και εξακολουθεί να τιμά με την παρουσία και τη δράση του τα έδρανα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, αλλά και κατά των θεμελιωδών αρχών της δημοκρατίας, της ελευθερίας της έκφρασης και της ανεξάρτητης άσκησης της δικηγορίας.

Τέτοιες ενέργειες βρίσκουν απέναντί τους σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ και ολόκληρο το δικηγορικό σώμα. Η βία και η τρομοκρατία δεν έχουν θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία. Η ελευθερία της έκφρασης, της πολιτικής δράσης και της θεσμικής λειτουργίας είναι αδιαπραγμάτευτες αξίες, τις οποίες οι Δικηγορικοί Σύλλογοι έχουν καθήκον να υπερασπίζονται.»

Κλείνοντας ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών τονίζει εμφατικά ότι «το δικηγορικό σώμα δεν εκφοβίζεται και δεν υποχωρεί απέναντι σε πρακτικές βίας και τρομοκράτησης. Θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τη δημοκρατία, την ελευθερία και το κράτος δικαίου. Η δημοκρατία δεν φιμώνεται ούτε τρομοκρατείται.»