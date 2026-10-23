Στους 12 οι νεκροί από την επίθεση στην Ελληνορθόδοξη εκκλησία στην Κάρακ της Ιορδανίας.

«Καταδικάζω απερίφραστα την τρομοκρατική επίθεση στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στην Κάρακ της Ιορδανίας. Οι επιθέσεις εναντίον αθώων ανθρώπων και χώρων λατρείας αποτελούν προσβολή για την κοινή μας ανθρωπιά» τονίζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του. Εκφράζει τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων και στον ιορδανικό λαό και σημειώνει: «Η Ελλάδα στέκεται σταθερά στο πλευρό της Ιορδανίας. Οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία και να εξαλείψουμε τον φανατισμό, στη Μέση Ανατολή και σε ολόκληρο τον κόσμο».

Από την πλευρά του ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε: «Επικοινώνησα νωρίτερα με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο και εξέφρασα τα συλλυπητήρια μου για τα θύματα της αιματηρής επίθεσης στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Χαμούντ, Αλ-Καράκ στην Ιορδανία.

Η αποτρόπαια ενέργεια συνέβη στη διάρκεια θρησκευτικής τελετής με αποτέλεσμα τη δολοφονία και τον τραυματισμό δεκάδων πιστών.

Καταδικάζω την τρομοκρατία και το θρησκευτικό μίσος και εκφράζω την αλληλεγγύη μου στους χριστιανικούς πληθυσμούς και τις άλλες θρησκευτικές μειονότητες στη Μέση Ανατολή, που έχουν βρεθεί στο στόχαστρο εξτρεμιστικών επιθέσεων πολλές φορές».