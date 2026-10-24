Αναλυτικά όσα επεσήμανε ο ίδιος σε ανάρτησή του.

Τη βαθιά θλίψη του και την απερίφραστη καταδίκη του για την τρομοκρατική επίθεση στον ελληνορθόδοξο ναό του Αγίου Γεωργίου στην Ιορδανία εξέφρασε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, έπειτα από επικοινωνία που είχε με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης, Θεόφιλο Γ΄.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Δούκας αναφέρθηκε στην επικοινωνία του με τον Πατριάρχη, υπογραμμίζοντας την ανάγκη υπεράσπισης της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών και του σεβασμού της θρησκευτικής ελευθερίας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η βία και ο θρησκευτικός φανατισμός εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία.

Ο δήμαρχος Αθηναίων υπενθύμισε, παράλληλα, ότι τον περασμένο Ιούνιο είχε την τιμή να υποδεχθεί τον Πατριάρχη Θεόφιλο Γ΄ στην Αθήνα, όπου είχαν συζητήσει τη σημασία της ειρηνικής συνύπαρξης και του αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των λαών και των θρησκευτικών κοινοτήτων.

Όπως επισήμανε, οι αξίες αυτές αποκτούν σήμερα ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς αποτελούν σημείο αναφοράς απέναντι στη βία, τη μισαλλοδοξία και τον φανατισμό.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Χάρης Δούκας εξέφρασε τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων, τονίζοντας ότι η σκέψη όλων βρίσκεται κοντά τους.

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Αναλυτικά:

«Επικοινώνησα με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης κ.κ. Θεόφιλο Γ΄, στον οποίο εξέφρασα τη βαθιά μου θλίψη και την απερίφραστη καταδίκη μου για την τρομοκρατική επίθεση στον ελληνορθόδοξο ναό του Αγίου Γεωργίου, στην Ιορδανία.

Τον Ιούνιο είχα την τιμή να τον υποδεχθώ στην Αθήνα και να συζητήσουμε για τη σημασία της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών και τον σεβασμό στη θρησκευτική ελευθερία.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, αυτές οι αξίες πρέπει να μας ενώνουν απέναντι στη βία, τη μισαλλοδοξία και τον φανατισμό.

Η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειες των θυμάτων».

{https://x.com/h_doukas/status/2113864759720182101}