«Το επιτελικό κράτος μετατράπηκε σε οικογενειακό μαγαζί. Και τον λογαριασμό τον πληρώνουν οι πολίτες», τονίζει η Άννα Παπαδοπούλου.

«1,4 εκατομμύρια ευρώ σε απευθείας αναθέσεις στις επιχειρήσεις των δύο αδελφών του υφυπουργού Εσωτερικών, Βαγγέλη Λιάκου», αναφέρει σε δήλωσή της η Άννα Παπαδοπούλου.

«Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι απευθείας αναθέσεις στο λογιστικό γραφείο της μίας αδελφής του φαίνεται να οκταπλασιάστηκαν μετά την εκλογή του στη Βουλή!

Τώρα αποκαλύπτεται ότι και η δεύτερη αδελφή του έλαβε απευθείας αναθέσεις ύψους 256.000 ευρώ από Δήμους.

Και τι απαντά η κυβέρνηση Μητσοτάκη; Ότι δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη!», συνεχίζει η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ και προσθέτει: «Μόνο που το επιτελικό κράτος μετατράπηκε σε οικογενειακό μαγαζί. Και τον λογαριασμό τον πληρώνουν οι πολίτες».

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