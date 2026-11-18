Σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς, έως 15 εκατ. μετοχές προβλέπεται να διατεθούν αρχικά μέσω της ελληνικής δημόσιας προσφοράς σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές.

Ξεκινά σήμερα, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, η δημόσια προσφορά μετοχών της ΜΕΤΚΑ, με εύρος τιμής διάθεσης από 10 έως 11,50 ευρώ ανά μετοχή και στόχο την άντληση περίπου 250 εκατ. ευρώ μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Η διαδικασία θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Euronext Athens) έχει προγραμματιστεί για τις 26 Νοεμβρίου.

Η δημόσια προσφορά πραγματοποιείται μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 17 Νοεμβρίου και αποτελεί το επόμενο βήμα για την εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ στο Χρηματιστήριο. Η συνδυασμένη προσφορά περιλαμβάνει την έκδοση έως 25 εκατ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και την πώληση έως 5 εκατ. υφιστάμενων μετοχών από τη Metlen Energy & Metals, η οποία αποτελεί τον πωλητή μέτοχο. Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα διάθεσης έως 5 εκατ. επιπλέον υφιστάμενων μετοχών, μέσω δικαιώματος αύξησης του μεγέθους της προσφοράς, ανεβάζοντας τον μέγιστο αριθμό των προσφερόμενων τίτλων στα 35 εκατομμύρια.

Σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς, έως 15 εκατ. μετοχές προβλέπεται να διατεθούν αρχικά μέσω της ελληνικής δημόσιας προσφοράς σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές. Από αυτές, οι 12,5 εκατ. θα είναι νέες μετοχές και οι 2,5 εκατ. υφιστάμενες μετοχές της Metlen. Αντίστοιχος αριθμός, έως 15 εκατ. μετοχές, προβλέπεται να διατεθεί σε θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδας, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Εφόσον ενεργοποιηθεί πλήρως το δικαίωμα αύξησης του μεγέθους της προσφοράς, θα μπορούν να διατεθούν επιπλέον 2,5 εκατ. μετοχές στην ελληνική αγορά και άλλες 2,5 εκατ. στη διεθνή θεσμική προσφορά. Η τελική κατανομή μεταξύ των δύο σκελών θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργίας βιβλίου προσφορών, ανάλογα με τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί. Σε κάθε περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης επαρκούς ζήτησης, τουλάχιστον το 40% των προσφερόμενων μετοχών θα κατευθυνθεί στους επενδυτές που συμμετέχουν στην ελληνική δημόσια προσφορά.

Η τιμή διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, και θα προσδιοριστεί εντός του εύρους των 10 έως 11,50 ευρώ, μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών, στις 20 Νοεμβρίου ή περίπου κατά την ημερομηνία αυτή. Ταυτόχρονα θα αποφασιστεί ο τελικός αριθμός των μετοχών που θα διατεθούν και η κατανομή τους μεταξύ των επενδυτικών κατηγοριών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκινησε σήμερα στις 10:00 το πρωί και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στις 16:00. Το Ηλεκτρονικό Βιβλίο Προσφορών της Euronext Athens θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10:00 έως τις 17:00, με εξαίρεση την τελευταία ημέρα, οπότε θα κλείσει στις 16:00.

Οι ιδιώτες επενδυτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να διαθέτουν λογαριασμό στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) και να προσκομίσουν τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης, όπως αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, αριθμό φορολογικού μητρώου και τα στοιχεία του λογαριασμού αξιών τους. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω των συντονιστών κύριων αναδόχων και των εξουσιοδοτημένων χρηματιστηριακών και τραπεζικών φορέων.

Για τους ιδιώτες επενδυτές, η εγγραφή θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά στην ανώτατη τιμή του εύρους, δηλαδή στα 11,50 ευρώ ανά μετοχή. Αυτό σημαίνει ότι το ποσό που θα δεσμεύεται θα υπολογίζεται με βάση τη συγκεκριμένη τιμή, ανεξάρτητα από το πού τελικά θα καθοριστεί η τιμή διάθεσης. Εφόσον η τελική τιμή είναι χαμηλότερη ή κατανεμηθούν λιγότερες μετοχές από όσες ζητήθηκαν, το υπερβάλλον ποσό θα επιστρέφεται ή θα αποδεσμεύεται άτοκα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο τρόπος κατανομής των μετοχών, καθώς προβλέπεται ότι τουλάχιστον το 30% των τίτλων της ελληνικής δημόσιας προσφοράς θα διατεθεί για την ικανοποίηση αιτήσεων ιδιωτών επενδυτών. Με βάση το μέγιστο προβλεπόμενο μέγεθος της ελληνικής προσφοράς, που μπορεί να φτάσει τα 17,5 εκατ. μετοχές, το συγκεκριμένο ποσοστό αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 5,25 εκατ. μετοχές.

Το υπόλοιπο ποσοστό, έως 70%, θα κατανεμηθεί μεταξύ ειδικών και ιδιωτών επενδυτών, ανάλογα με τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε κατηγορία. Εάν οι αιτήσεις των ιδιωτών υπερβούν τον αριθμό των μετοχών που τελικά θα τους διατεθεί, η κατανομή θα πραγματοποιηθεί αναλογικά, με βάση τον αριθμό των μετοχών που έχει ζητήσει κάθε επενδυτής. Αντίθετα, εάν η ζήτηση από τους ιδιώτες υπολείπεται του προβλεπόμενου ποσοστού, οι αδιάθετες μετοχές θα μπορούν να μεταφερθούν στην κατηγορία των ειδικών επενδυτών.

Για τους ειδικούς επενδυτές, η διαδικασία είναι διαφορετική, καθώς παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προσφορών σε συγκεκριμένες τιμές εντός του καθορισμένου εύρους, με βήμα 0,01 ευρώ. Κατά την κατανομή θα μπορούν να συνεκτιμηθούν, μεταξύ άλλων, το ύψος και η τιμή της προσφοράς, ο επενδυτικός ορίζοντας, η κατηγορία του επενδυτή και ο χρόνος υποβολής της αίτησης.

Με βάση το εύρος τιμής των 10 έως 11,50 ευρώ, η αποτίμηση της ΜΕΤΚΑ πριν από την αύξηση κεφαλαίου διαμορφώνεται περίπου μεταξύ 1 και 1,15 δισ. ευρώ. Εφόσον αντληθούν τα προβλεπόμενα 250 εκατ. ευρώ, η αντίστοιχη χρηματιστηριακή αξία μετά την αύξηση θα κυμαίνεται περίπου μεταξύ 1,25 και 1,40 δισ. ευρώ.

Η αύξηση κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης του υφιστάμενου μετόχου. Ο αριθμός των νέων μετοχών θα εξαρτηθεί από την τελική τιμή διάθεσης, καθώς στόχος είναι η άντληση περίπου 250 εκατ. ευρώ. Τα κεφάλαια που θα προκύψουν από την έκδοση νέων μετοχών θα εισρεύσουν στη ΜΕΤΚΑ, ενώ τα έσοδα από την πώληση υφιστάμενων μετοχών θα κατευθυνθούν στη Metlen.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Metlen θα παραμείνει ο βασικός μέτοχος της ΜΕΤΚΑ, διατηρώντας τον έλεγχο της εταιρείας. Το τελικό ποσοστό συμμετοχής της θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των νέων μετοχών που θα εκδοθούν, την τελική τιμή διάθεσης και την ενδεχόμενη άσκηση του δικαιώματος αύξησης του μεγέθους της προσφοράς.

Στις 26 Νοεμβρίου η προγραμματισμένη πρεμιέρα στο Χρηματιστήριο

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης της προσφοράς και λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων. Κρίσιμος παράγοντας αποτελεί η επίτευξη επαρκούς διασποράς των μετοχών στο επενδυτικό κοινό, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η Euronext Athens μπορεί να μην εγκρίνει την εισαγωγή.

Εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις και η προσφορά ακυρωθεί ή αποσυρθεί, τα ποσά που έχουν δεσμευθεί από τους επενδυτές θα επιστραφούν χωρίς τόκους εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη σχετική ανακοίνωση.

Ακόμη, προβλέπεται δυνατότητα πραγματοποίησης πράξεων σταθεροποίησης της τιμής της μετοχής για περίοδο 30 ημερολογιακών ημερών από την έναρξη διαπραγμάτευσης, δηλαδή από τις 26 Νοεμβρίου έως τις 26 Δεκεμβρίου 2026. Τον ρόλο του διαχειριστή σταθεροποίησης αναλαμβάνει η Euroxx Χρηματιστηριακή, χωρίς ωστόσο να υπάρχει υποχρέωση πραγματοποίησης σχετικών συναλλαγών.

Τον διεθνή συντονισμό της προσφοράς έχουν αναλάβει οι Morgan Stanley, BNP Paribas και Citigroup, ενώ στους συντονιστές κύριους αναδόχους της ελληνικής δημόσιας προσφοράς περιλαμβάνονται η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς, η AXIA Ventures Group, η Eurobank, η Optima bank, η CrediaPantelakis και η Euroxx Securities.