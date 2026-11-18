Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος συνολικού ύψους 8,52 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε 0,07 ευρώ ανά μετοχή.

Αύξηση 50,4% στα καθαρά κέρδη, άνοδο 8,8% στα έσοδα και ενίσχυση της αξίας του χαρτοφυλακίου ακινήτων στα 626,1 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Trade Estates ΑΕΕΑΠ στο 9μηνο του 2026.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε στις 18 Νοεμβρίου, τα συνολικά έσοδα της Trade Estates διαμορφώθηκαν στα 41,4 εκατ. ευρώ, έναντι 38,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 9μηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 8,8%. Τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε 32,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,4%, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 3,2%, στα 25 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 29,1 εκατ. ευρώ, από 19,3 εκατ. ευρώ πέρυσι, καταγράφοντας άνοδο 50,4%, ενώ τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (FFO) διαμορφώθηκαν στα 16,3 εκατ. ευρώ, έναντι 15,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,9%.

Η μεικτή εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων (GAV) ανήλθε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 στα 626,1 εκατ. ευρώ, από 601,5 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, σημειώνοντας αύξηση 4,1%. Η εσωτερική λογιστική αξία (NAV) ενισχύθηκε κατά 4,9%, στα 356,6 εκατ. ευρώ ή 2,94 ευρώ ανά μετοχή, ενώ το συνολικό ενεργητικό διαμορφώθηκε στα 670,3 εκατ. ευρώ. Οι δανειακές υποχρεώσεις παρέμειναν ουσιαστικά σταθερές, στα 285,6 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη καθαρού δανεισμού προς την αξία των επενδυτικών ακινήτων να υποχωρεί στο 43%.

Διανομή προσωρινού μερίσματος συνολικού ύψους 8,52 εκατ. ευρώ

Στη βάση αυτή το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος συνολικού ύψους 8,52 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε 0,07 ευρώ ανά μετοχή.

Ισχυρή ήταν η εμπορική δραστηριότητα στα ακίνητα της εταιρείας, καθώς οι επισκέψεις στα εμπορικά πάρκα έφτασαν τα 18,3 εκατομμύρια, αυξημένες κατά 7,4%, ενώ οι πωλήσεις των καταστημάτων ανήλθαν σε 422,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 7,6%. Σε συγκρίσιμη βάση, η αύξηση των πωλήσεων διαμορφώθηκε στο 7,2%. Στο επενδυτικό σκέλος, προχωρά η κατασκευή του εμπορικού πάρκου στο Ελληνικό, ενώ ολοκληρώθηκε η παράδοση του κέντρου διανομής της Inter IKEA στον Ασπρόπυργο.

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Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Trade Estates, Δημήτρης Παπούλης δήλωσε ότι τα αποτελέσματα του 9μήνου 2026 επιβεβαιώνουν τη δυναμική της εταιρείας, την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου και τη συνεπή υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής της. Όπως επισήμανε, η αύξηση των εσόδων, οι ισχυρές επιδόσεις των εμπορικών πάρκων και η ενίσχυση της αξίας του χαρτοφυλακίου δημιουργούν σταθερές βάσεις για διατηρήσιμη ανάπτυξη και περαιτέρω δημιουργία αξίας για τους μετόχους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η θετική πορεία της Trade Estates στηρίζεται τόσο στην οργανική ανάπτυξη του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου, με αυξημένη επισκεψιμότητα και πωλήσεις στα εμπορικά πάρκα, όσο και στη συνεισφορά νέων επενδύσεων, όπως το διεθνές κέντρο διανομής της Inter IKEA στον Ασπρόπυργο. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ολοκλήρωση της επένδυσης στο Sofia South Ring Mall ενισχύει ουσιαστικά την παρουσία της εταιρείας στη Βουλγαρία, ενώ η πρόοδος του εμπορικού πάρκου στο Ελληνικό δημιουργεί νέες αναπτυξιακές προοπτικές για τα επόμενα χρόνια. Οι επενδύσεις αυτές, όπως σημείωσε, ενδυναμώνουν το χαρτοφυλάκιο και διευρύνουν τις πηγές επαναλαμβανόμενων εσόδων.

Αναφερόμενος στην πολιτική ανταμοιβής των μετόχων, τόνισε ότι η δημιουργία αξίας παραμένει σταθερή προτεραιότητα για την εταιρεία. Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος 0,07 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2026, αυξημένου κατά 7,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ως επιβράβευση της εμπιστοσύνης των μετόχων και επιβεβαίωση της πρόθεσης της διοίκησης να συνδυάζει τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης με τη συνεπή ανταμοιβή τους.

Καταλήγοντας, ο Δημήτρης Παπούλης επισήμανε ότι η Trade Estates συνεχίζει την πορεία της με σαφή στρατηγικό προσανατολισμό, χρηματοοικονομική πειθαρχία και επιλεκτική αξιοποίηση νέων επενδυτικών ευκαιριών, επιδιώκοντας τη διατηρήσιμη αύξηση της κερδοφορίας, την ενίσχυση των ταμειακών ροών και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους.