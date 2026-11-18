Η Μοσάντ φέρεται να παρείχε πληροφορίες στην Ελλάδα και τη Βόρεια Μακεδονία, συμβάλλοντας στην αποτροπή του ιρανικού σχεδίου δολοφονίας που είχε ως στόχο εβραϊκής καταγωγής έλληνα επιχειρηματία.

Ένα οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο που σχεδίαζε τρομοκρατική ενέργεια ή στοχευμένη δολοφονική επίθεση στην Ελλάδα εξαρθρώθηκε έπειτα από πολύμηνη, συντονισμένη έρευνα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας και συνεργαζόμενων δυτικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που εξετάζουν οι αρχές - χωρίς ωστόσο να έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη επισήμως - πιθανός στόχος της επίθεσης στην Αθήνα φέρεται να ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος ισραηλινής εταιρείας που δραστηριοποιείται στη χώρα μας.

Ποιος είναι ο «εγκέφαλος» και πώς λειτουργούσε το εγκληματικό δίκτυο

Ως κεντρικός συντονιστής της επιχείρησης φέρεται ο Ιρανός υπήκοος Εντρίς Τζαχανγκίρι Μαβανέχ (Edris Jahangiri Mavaneh), ο οποίος εκτιμάται ότι δρούσε από το Ιράν, διατηρώντας διασυνδέσεις με κρατικούς μηχανισμούς και τις υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας του.

Ως ενδιάμεσος μεταξύ του Ιρανού συντονιστή και των εκτελεστών φέρεται να δρούσε ο Νατζί Σαρίφι Ζιντάστι (Naji Sahrifi Zindashti), ιρανικής καταγωγής Τούρκος υπήκοος και διαβόητος έμπορος ναρκωτικών, ο οποίος καταζητείται από το FBI.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, ο Ζιντάστι ηγείται δικτύου στην Τεχεράνη που στοχοποιεί Ιρανούς αντιφρονούντες στο εξωτερικό (το 2020–2021 συνεργάτες του φέρονται να στρατολόγησαν μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών εγκληματίες στη Βόρεια Αμερική για τη δολοφονία δύο Ιρανών στο Μέριλαντ των ΗΠΑ). Τόσο ο ίδιος όσο και το δίκτυό του τελούν υπό αυστηρές κυρώσεις από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Μέσω του Ζιντάστι στρατολογήθηκαν «ενοικιαζόμενοι» κακοποιοί από τη Βόρεια Μακεδονία, βαθιά ριζωμένοι στο οργανωμένο έγκλημα και τη διακίνηση ναρκωτικών.

Η ANB για το «modus operandi» της οργάνωσης

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας της Βόρειας Μακεδονίας (ANB), «στο δίκτυο υπήρχαν άτομα ενταγμένα σε εγχώριες εγκληματικές δομές, τα οποία, υπό τις άμεσες οδηγίες του ιρανού υπηκόου, ανέλαβαν προπαρασκευαστικές ενέργειες για την εκτέλεση τρομοκρατικής πράξης/δολοφονίας σε βάρος προσώπου στην Ελλάδα».

Μέσω του συντονισμού και της ανταλλαγής πληροφοριών με ξένες συνεργαζόμενες υπηρεσίες, αποκαλύφθηκε ο τρόπος δράσης (modus operandi) της ομάδας. Αυτός περιλάμβανε τη διεξαγωγή συνωμοτικών συναντήσεων στο έδαφος τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, κατά τις οποίες επιβεβαιώθηκαν οι επαφές τους με τον ιρανό υπήκοο, ο οποίος αποτελεί τον βασικό ηθικό αυτουργό και υποκινητή της σχεδιαζόμενης τρομοκρατικής ενέργειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, πρόκειται για άτομο με ευρύ δίκτυο συνεργατών και επαφές με πρόσωπο υψηλού ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες ασφαλείας - συγκεκριμένα, πρόκειται για συνεργάτη των ιρανικών υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών.

Αυτές οι διασυνδέσεις, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα αρκετές χώρες έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με τρομοκρατικές απειλές και επιθέσεις από ιρανικά δίκτυα δι' αντιπροσώπων, συσχετίζονται με τις προσπάθειες των ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών να συγκαλύψουν τη δράση τους, αξιοποιώντας εγκληματικά δίκτυα σε τρίτες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Βόρεια Μακεδονία».

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Ynet: Η Μοσάντ διαβίβασε πληροφορίες στην Ελλάδα και τη Βόρεια Μακεδονία

Σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο Ynet, η Μοσάντ διαβίβασε πληροφορίες στην Ελλάδα και τη Βόρεια Μακεδονία, οι οποίες οδήγησαν στη σύλληψη τρομοκρατικού δικτύου που σχεδίαζε τη δολοφονία ενός προσώπου στη χώρα μας, στο πλαίσιο ιρανικού σχεδίου.

Το Ισραήλ διαπιστώνει αυξημένη κινητοποίηση και πρόθεση από πλευράς του Ιράν να επιχειρήσει επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στόχων ανά τον κόσμο, με τις συλλήψεις που σχετίζονται με την Ελλάδα να αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της τάσης.

Το χρονικό της έρευνας, τα ταξίδια και τα ευρήματα

Οι πρώτες πληροφορίες για τη δράση του δικτύου φέρεται να διαβιβάστηκαν από τις ελληνικές αρχές τον Μάρτιο του 2026. Από εκείνο το διάστημα και έπειτα, οι έρευνες αποκάλυψαν ότι εμπλεκόμενοι πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας πραγματοποίησαν ταξίδια στο Ιράν και σε χώρα του Κόλπου, όπου φέρονται να συναντήθηκαν με τον συντονιστή και να έλαβαν οδηγίες για τον στόχο, τον χρόνο και τον τρόπο δράσης.

Κατά τις αστυνομικές επιχειρήσεις εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κρίσιμα πειστήρια:

Πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά.

Σημειωματάρια με επαφές.

Ένα σκίτσο/σχεδιάγραμμα με σημειωμένη συγκεκριμένη τοποθεσία, το οποίο αναμένεται να διαβιβαστεί στις ελληνικές αρχές προς αξιολόγηση.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εσωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας ανέφερε ότι διαπιστώθηκε η σύνδεση των υπόπτων τόσο μεταξύ τους όσο και με αλλοδαπούς πολίτες, με σκοπό τη διάπραξη «τρομοκρατικής πράξης εναντίον στόχου στο έδαφος άλλης χώρας».

Οι ύποπτοι επιχείρησαν να εισέλθουν στην Ελλάδα προκειμένου να βρεθούν σε κοντινή απόσταση από τον στόχο τους. Ο ένας εντοπίστηκε και συνελήφθη επί ελληνικού εδάφους, προτού παραδοθεί στις αρχές της Βόρειας Μακεδονίας, ενώ ένας ακόμη προσπάθησε να περάσει στη χώρα μέσω Αλεξανδρούπολης από την Τουρκία, ωστόσο του απαγορεύτηκε η είσοδος και επαναπροωθήθηκε στην Τουρκία.