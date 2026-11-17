Ποιος είναι ο διαβόητος «νονός» Zindashti – Πέντε εκτελεστές φέρεται να στρατολογήθηκαν για δολοφονία στόχου στην Ελλάδα

Σχέδιο δολοφονίας προσώπου «στόχου» στην Ελλάδα, το οποίο φέρεται να οργανωνόταν από εγκληματικό δίκτυο που λάμβανε εντολές από Ιρανό υπήκοο, αποκάλυψαν οι υπηρεσίες ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας (ANB), έπειτα από πολύμηνη έρευνα και συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) και άλλες ξένες υπηρεσίες ασφαλείας. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών, στην υπόθεση εμπλέκονται έξι πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας, ηλικίας από 22 έως 73 ετών, οι οποίοι φέρονται να είχαν αναλάβει την προετοιμασία και την υλικοτεχνική υποστήριξη της σχεδιαζόμενης επίθεσης στην ελληνική επικράτεια.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν συνολικά πέντε συλλήψεις. Ένας υπήκοος της Βόρειας Μακεδονίας συνελήφθη στην Ελλάδα στις 12 Νοεμβρίου και στη συνέχεια εκδόθηκε στις αρχές της χώρας του, ενώ τέσσερα ακόμη άτομα συνελήφθησαν στα Σκόπια. Ένα έκτο πρόσωπο αναζητείται από τις αρχές, ενώ σύμφωνα με τις ανακοινώσεις για την υπόθεση, ένα από τα πρόσωπα που εξετάστηκαν έχει τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό.

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Κομβικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να διαδραμάτιζε ο Naji Sharifi Zindashti, ένας Ιρανός υπήκοος που έχει απασχολήσει τις αμερικανικές διωκτικές αρχές και καταζητείται από το FBI για υποθέσεις που σχετίζονται με το οργανωμένο έγκλημα και σχέδια δολοφονίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο Zindashti φέρεται να λειτουργούσε ως ενδιάμεσος κρίκος ανάμεσα σε πρόσωπα με διασυνδέσεις στο Ιράν και άτομα από τη Βόρεια Μακεδονία, τα οποία φέρονται να στρατολογήθηκαν προκειμένου να εκτελέσουν συμβόλαιο θανάτου στην Ελλάδα.

Ο ρόλος του Ιρανού «νονού»

Ο 52 ή 54 ετών Zindashti φέρεται να διατηρούσε επαφές με κύκλους του οργανωμένου εγκλήματος στη Βόρεια Μακεδονία, αξιοποιώντας τις συγκεκριμένες διασυνδέσεις για τη συγκρότηση δικτύου εκτελεστών. Στο ίδιο δίκτυο φέρεται να είχε σημαντική θέση ο Ιρανός Edris Jahangiri Mavaneh, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, διατηρούσε επαφές με πρόσωπα που ενεργούσαν για λογαριασμό των ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών και ασφαλείας. Οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν αναλάβει διαφορετικούς ρόλους στην οργάνωση της επιχείρησης, με τον Zindashti να εμφανίζεται ως ο σύνδεσμος με τα εγκληματικά δίκτυα και τον Mavaneh ως πρόσωπο με διασυνδέσεις στον ιρανικό μηχανισμό ασφαλείας. Το όνομα του Zindashti δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά σε διεθνείς έρευνες. Το FBI τον αναζητεί για την εμπλοκή του σε συνωμοσία δολοφονίας δύο προσώπων στο Μέριλαντ των ΗΠΑ.

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Οι πέντε εκτελεστές και ο στόχος στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, πέντε άτομα από τη Βόρεια Μακεδονία φέρονται να είχαν στρατολογηθεί για να αναλάβουν την εκτέλεση της δολοφονίας στην Ελλάδα. Το πρόσωπο που φέρεται να αποτελούσε τον στόχο της σχεδιαζόμενης επίθεσης δεν έχει επισήμως κατονομαστεί, γεγονός που αφήνει ανοιχτά σημαντικά ερωτήματα για τα κίνητρα και τον τελικό σκοπό της επιχείρησης.

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Πώς αποκαλύφθηκε το σχέδιο

Η έρευνα των υπηρεσιών ασφαλείας διήρκεσε περίπου δέκα μήνες και επικεντρώθηκε στον εντοπισμό προσώπων που φέρονται να διατηρούσαν επαφές με ξένους παράγοντες και να συμμετείχαν σε δίκτυα προετοιμασίας τρομοκρατικών ενεργειών. Τα εμπλεκόμενα άτομα προέρχονταν κυρίως από τα Σκόπια και το Κουμάνοβο και είχαν διασυνδέσεις με εγκληματικές οργανώσεις στη Βόρεια Μακεδονία. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν επαφές και συναντήσεις των υπόπτων με τον φερόμενο ως καθοδηγητή τους σε τρίτες χώρες, μεταξύ των οποίων και το Ιράν.

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