Με επιστολή της η Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία ζητά να σταματήσουν οι επιδείξεις άγριων ζώων σε σχολικές εκδρομές στον Βοτανικό Κήπο.

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί το ζήτημα των επιδείξεων άγριων ζώων κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικών επισκέψεων σχολείων στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους, με την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ) να παρεμβαίνει επίσημα, ζητώντας την άμεση διακοπή της συγκεκριμένης πρακτικής.

Ειδικότερα, η Ομοσπονδία απέστειλε επιστολή προς τη Διεύθυνση του Βοτανικού Κήπου Ιουλίας και Αλεξάνδρου Διομήδους, ζητώντας να σταματήσει οι επιδείξεις ζωντανών άγριων ζώων, όπως γεράκια, κουκουβάγιες και αετοί, στα προγράμματα που απευθύνονται σε μαθητές σχολείων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΦΠΟ, οι συγκεκριμένες παρουσιάσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών επισκέψεων. Η Ομοσπονδία αναγνωρίζει τη σημαντική περιβαλλοντική και εκπαιδευτική προσφορά του Κήπου, ωστόσο επισημαίνει ότι η χρήση άγριων ζώων για σκοπούς επίδειξης δεν συνάδει με τον οικολογικό χαρακτήρα ενός τέτοιου χώρου.

Τι αναφέρει η Φιλοζωική Ομοσπονδία για τη νομοθεσία

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο νομικό πλαίσιο προστασίας των ζώων. Όπως αναφέρει η ΠΦΠΟ, από τη σχολική χρονιά 2026-2027, έπειτα και από δικές της παρεμβάσεις, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής έχει απευθύνει σαφή σύσταση προς τις σχολικές μονάδες σχετικά με την εφαρμογή των προβλέψεων του Ν. 4830/2021. Η Ομοσπονδία επικαλείται συγκεκριμένα τα άρθρα 23, παράγραφος 2, και 31 του νόμου, υποστηρίζοντας ότι απαγορεύεται η συμμετοχή ζώων σε κάθε είδους παραστάσεις ή θεάματα, ακόμη και όταν αυτά εντάσσονται σε εκδηλώσεις που παρουσιάζονται ως εκπαιδευτικές.

Παράλληλα, εκφράζει την ανησυχία της για τις συνθήκες στις οποίες πραγματοποιούνται οι επιδείξεις, επισημαίνοντας ότι η επαφή των άγριων ζώων με μεγάλο αριθμό παιδιών μπορεί να προκαλέσει έντονο στρες και να επηρεάσει την ευζωία τους. Όπως σημειώνει, η σύγχρονη παιδαγωγική προσέγγιση δεν προϋποθέτει τη στενή επαφή των παιδιών με άγρια ζώα, αλλά ενθαρρύνει την παρατήρηση της φύσης με σεβασμό, χωρίς παρεμβάσεις που διαταράσσουν τη φυσική συμπεριφορά τους.

Οι εναλλακτικές προτάσεις για να γνωρίσουν οι μαθητές τα ζώα

Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι υπάρχουν σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές που μπορούν να προσφέρουν στους μαθητές ουσιαστική γνώση για την άγρια ζωή, χωρίς να απαιτείται η παρουσία ζώων σε συνθήκες επίδειξης. Μάλιστα, αναφέρεται σε ευρωπαϊκούς βοτανικούς κήπους, όπως εκείνους της Βαρκελώνης και του Εδιμβούργου, οι οποίοι έχουν υιοθετήσει μη επεμβατικές μεθόδους περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνει την αντικατάσταση των επιδείξεων με βιωματικά εργαστήρια, παρατήρηση της ελεύθερης πανίδας που φιλοξενείται στον Κήπο, χρήση μικροσκοπίων, δραστηριότητες βιοακουστικής και αξιοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού. Στόχος, όπως επισημαίνει, είναι οι μαθητές να γνωρίσουν τον κόσμο των άγριων ζώων μέσα από την επιστημονική παρατήρηση και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, καλλιεργώντας παράλληλα τον σεβασμό προς κάθε μορφή ζωής.

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Η Ομοσπονδία ζητά από τη Διεύθυνση του Βοτανικού Κήπου Διομήδους να επανεξετάσει τα εκπαιδευτικά της προγράμματα και να προχωρήσει στην κατάργηση των επιδείξεων ζωντανών άγριων ζώων, προσαρμόζοντάς τα τόσο στις απαιτήσεις της νομοθεσίας όσο και στις σύγχρονες αντιλήψεις για την προστασία και την ευζωία των ζώων.

Η ανάρτηση της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας

{https://www.facebook.com/pfpomospondia/posts/pfbid047JbzfFP8Pch2VkbKCeQvCLdjSWQRoXqQ5gTbqAdm6RTjz6wjcovQ8xmUbTzqhJvl}

Οι επιδείξεις άγριων ζώων απαγορευμένο θέαμα και από το ΙΕΠ

Να σημειωθεί ότι οι επιδείξεις άγριων ζώων σε μαθητές απαγορεύονται και με τη βούλα του ΙΕΠ. Ειδικότερα, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), με αφορμή ερωτήματα και προβληματισμούς σχετικά με δράσεις παρουσίασης και επίδειξης ζώων τονίζει την ρητή απαγόρευση της συμμετοχής ζώων σε παραστάσεις και θεάματα εκπαιδευτικού χαρακτήρα στα σχολεία καθώς και την ανάγκη προστασίας της ευζωίας τους. Σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 2, του Ν. 4830/2021, απαγορεύεται ρητά η συμμετοχή ζώων, με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό, σε κάθε είδους παραστάσεις ή θεάματα, συμπεριλαμβανομένων των εκδηλώσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Παράλληλα, το άρθρο 31 του ίδιου νόμου προβλέπει ότι η προώθηση της φιλοζωίας στη σχολική κοινότητα αποσκοπεί στην καλλιέργεια υπεύθυνης στάσης, στον σεβασμό της ευζωίας των ζώων και στη διαμόρφωση μιας συνειδητής σχέσης ανθρώπου και ζώου, αποκλείοντας κάθε μορφή εργαλειοποίησής τους.