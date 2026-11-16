Όσα πρέπει να γνωρίζουν γονείς και μαθητές για την Ενισχυτική Διδασκαλία 2026-2027 στα Γυμνάσια.

Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου ξεκινά η Ενισχυτική Διδασκαλία στα Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2026-2027. Για τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν αργία στις 25 Νοεμβρίου, η έναρξη του προγράμματος μεταφέρεται την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου. Πρόκειται για ένα αυτοτελές υποστηρικτικό πρόγραμμα διδασκαλίας, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα ή επιθυμούν να βελτιώσουν την επίδοσή τους. Στόχος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας είναι η υποστήριξη των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, η βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, η μείωση της μαθητικής διαρροής και η ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Σε ποια μαθήματα θα γίνεται Ενισχυτική Διδασκαλία

Η Ενισχυτική Διδασκαλία Γυμνασίου καλύπτει 1-5 διδακτικές ώρες την ημέρα μετά τη λήξη του κανονικού προγράμματος. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και όλα τα μαθήματα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίου. Ως τμήμα μαθήματος ορίζεται κάθε ομάδα μαθητών/τριών που παρακολουθούν το ίδιο μάθημα. Σε κάθε τμήμα μαθήματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίου συμμετέχουν 10 μαθητές/τριες το ελάχιστο και έως 15 μαθητές/τριες το μέγιστο. Ειδικότερα, στην περίπτωση που ο αριθμός των μαθητών/ τριών που υποβάλουν αίτηση για τμήμα μαθήματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίου είναι μεγαλύτερος από το μέγιστο αριθμό κατά τμήμα μαθήματος, αλλά και ταυτόχρονα μικρότερος του διπλάσιου από τον ελάχιστο επιτρεπτό αριθμό μαθητών/τριών, κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η υπέρβαση του μέγιστου ορίου και επομένως η δημιουργία ενός τμήματος μαθήματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίου.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. δυσπρόσιτες, απομακρυσμένες περιοχές, νησιά, κ.λπ.) επιτρέπεται η λειτουργία τμήματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίου με αριθμό μαθητών/τριών μικρότερο του προβλεπόμενου ελάχιστου αριθμού μαθητών/τριών της ανωτέρω παραγράφου, αλλά όχι μικρότερο από τρεις (03) μαθητές. Ένα τμήμα μαθήματος συνεχίζει να υφίσταται εφόσον έχει ενεργούς μαθητές/τριες τουλάχιστον τρεις (03). Αν στη διάρκεια του διδακτικού έτους στο τμήμα παραμείνουν λιγότεροι από δέκα (10) μαθητές/τριες αλλά όχι λιγότεροι/ες από τρεις (03), το τμήμα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της Σ.Ο.Δ.Α.Ε..

Ενισχυτική διδασκαλία: Πόσο διαρκούν τα μαθήματα και τα διαλείμματα

Η διάρκεια κάθε διδακτικής ώρας της Ενισχυτικής Διδασκαλίας ορίζεται σε 45 λεπτά, ενώ το διάλειμμα μεταξύ των διδακτικών ωρών διαρκεί 5 λεπτά. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.), σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που καταρτίζεται για κάθε κέντρο. Η διδασκαλία δεν πραγματοποιείται κατά τις σχολικές διακοπές και τις επίσημες αργίες.

Στις πόσες απουσίες «κόβεται» από την Ενισχυτική Διδασκαλία ο μαθητής

Σε περίπτωση όπου κάποιος/α μαθητής/ τρια απουσιάσει αδικαιολογήτως από τμήμα μαθήματος για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες τότε διαγράφεται, με έγγραφη ενημέρωση του γονέα κηδεμόνα του/της, και αντικαθίσταται από τον/την πρώτο/η επιλαχόντα/ούσα στον πίνακα αιτούντων, με απόφαση του Υπευθύνου Σ.Κ.Α.Ε.. Στην περίπτωση όπου από διαγραφή μαθητών/ τριών σε ένα τμήμα απομείνουν λιγότεροι/ες ενεργοί/ές μαθητές/τριες από τα επιτρεπόμενα όρια, τότε το τμήμα παύει να υφίσταται με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας Δ.Δ.Ε..Στην περίπτωση αυτή οι ενεργοί/ ές μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα μετεγγραφής στο πλησιέστερο Σ.Κ.Α.Ε., με την προϋπόθεση ότι δε διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία των τμημάτων αυτού του Σ.Κ.Α.Ε. Στην περίπτωση αυτή αναπροσαρμόζεται η ανάθεση ωρών του/της διδάσκοντος/ουσας με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας Δ.Δ.Ε., ή λύεται η σύμβαση, εφόσον δεν υπάρχουν υπόλοιπες ώρες και ο/η διδάσκων/ουσα διατηρεί τη σειρά κατάταξής του/ της στον πίνακα για επόμενη πρόσληψη. Ειδικά στην περίπτωση κατά την οποία απουσιάσουν όλοι/ες οι μαθητές/τριες του τμήματος για τρεις (3) συνεχόμενες ημέρες, τότε το τμήμα μαθήματος παύει να υφίσταται με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας Δ.Δ.Ε.

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