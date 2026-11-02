Ενισχυτική Διδασκαλία 2026-2027: Το χρονοδιάγραμμα για τα δωρεάν μαθήματα σε Γυμνάσια και Λύκεια – Ποιοι μαθητές δικαιούνται να συμμετάσχουν

Στα μέσα Νοεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για τη σχολική χρονιά 2026-2027, προσφέροντας δωρεάν εκπαιδευτική υποστήριξη σε μαθητές Γυμνασίουαλλά και προετοιμασία για τα ειδικά μαθήματα των Πανελληνίων 2027 για τους τελειόφοιτους του Λυκείου.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, για το σχολικό έτος 2026-2027 τα μαθήματα αναμένεται να αρχίσουν στα μέσα Νοεμβρίου. Η υπουργός υπογράμμισε ότι βασικός στόχος είναι να έχουν όλοι οι μαθητές πρόσβαση σε πρόσθετη εκπαιδευτική υποστήριξη, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους ή τις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειάς τους. «Στόχος μας είναι σαφής: κανένα παιδί να μη στερείται την υποστήριξη που χρειάζεται εξαιτίας του τόπου κατοικίας του ή των οικονομικών δυνατοτήτων της οικογένειάς του. Χτίζουμε ένα δημόσιο σχολείο που στέκεται δίπλα σε κάθε παιδί, ενισχύει τις δυνατότητές του και του προσφέρει ουσιαστικές ευκαιρίες μάθησης και προόδου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για την Ενισχυτική Διδασκαλία στο Γυμνάσιο, η κ. Ζαχαράκη έκανε λόγο για μια «ουσιαστική επένδυση στη γνώση και στην ισότητα των ευκαιριών», επισημαίνοντας ότι παρέχεται δωρεάν πρόσθετη εκπαιδευτική υποστήριξη σε μαθητές που τη χρειάζονται, ώστε να καλύψουν μαθησιακά κενά και να βελτιώσουν την επίδοσή τους. Παράλληλα, σημείωσε ότι η λειτουργία των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης οργανώνεται με ευελιξία, ώστε να εξυπηρετούνται και οι ανάγκες μαθητών σε δυσπρόσιτες, απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές.

Ποια μαθήματα περιλαμβάνει η Ενισχυτική Διδασκαλία

Το πρόγραμμα είναι δωρεάν και προαιρετικό και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου που χρειάζονται πρόσθετη υποστήριξη, αλλά και σε τελειόφοιτους Λυκείου που προετοιμάζονται για ειδικά μαθήματα των Πανελληνίων 2027. Ειδικότερα για τους μαθητές των τριών τάξεων του Γυμνασίου περιλαμβάνει έξι βασικά μαθήματα:

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία.

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία.

Μαθηματικά.

Φυσική.

Χημεία.

Αγγλικά.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν προαιρετικά μαθητές όλων των τάξεων που χρειάζονται επιπλέον εκπαιδευτική βοήθεια ή επιθυμούν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. Η παρέμβαση εστιάζει στην ενίσχυση των βασικών γνώσεων, στην κάλυψη μαθησιακών κενών, στην ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και στη μείωση της μαθητικής διαρροής.

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Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για τις Πανελλήνιες 2027

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε τελειόφοιτους Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), καθώς και σε μαθητές της Δ΄ τάξης των ΕΝΕΕΓΥΛ, οι οποίοι έχουν επιλέξει ειδικά μαθήματα για τις Πανελλήνιες 2027. Τα μαθήματα που περιλαμβάνονται είναι:

Ελεύθερο Σχέδιο.

Γραμμικό Σχέδιο.

Γαλλικά.

Γερμανικά.

Ιταλικά.

Ισπανικά.

Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία.

Στόχος είναι η οργανωμένη προετοιμασία των υποψηφίων σε αντικείμενα που δεν περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα ωρολόγια προγράμματα. Το υποστηρικτικό πρόγραμμα για τα ειδικά μαθήματα λειτουργεί από το σχολικό έτος 2020-2021.

Πώς οργανώνονται τα μαθήματα

Η Ενισχυτική Διδασκαλία πραγματοποιείται στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (ΣΚΑΕ), τα οποία συγκροτούνται από ομάδες όμορων σχολικών μονάδων ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε δυσπρόσιτες ή απομακρυσμένες περιοχές, ένα ΣΚΑΕ μπορεί να αποτελείται ακόμη και από μία σχολική μονάδα, προκειμένου να διευκολύνεται η συμμετοχή των μαθητών. Τα μαθήματα ολοκληρώνονται με τη λήξη της σχολικής χρονιάς και πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Για το σχολικό έτος 2026-2027, το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus (ΕΚΤ+), στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» του ΕΣΠΑ 2021-2027.