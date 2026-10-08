Το πλαίσιο των μαθημάτων της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Γυμνάσια για την σχολική χρονιά 2026-2027.

Η Ενισχυτική Διδασκαλία στα Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2026-2027 αφορά μαθητές και των τριών τάξεων που χρειάζονται πρόσθετη υποστήριξη σε βασικά μαθήματα με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να συμμετέχουν αποτελεσματικά στη μαθησιακή διαδικασία, αλλά και σε εκείνους που επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις επιδόσεις τους.

Η Ενισχυτική Διδασκαλία αποτελεί δομή Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης και έχει ως βασικό στόχο την επανένταξη των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, τη βελτίωση της απόδοσής τους και την υποστήριξή τους ώστε να ολοκληρώσουν με επιτυχία την Υποχρεωτική Εκπαίδευση. Παράλληλα, επιδιώκεται η μείωση της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, καθώς και η ενίσχυση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι βασικά μαθήματα, τη Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τα Μαθηματικά, τη Φυσική, τη Χημεία και τα Αγγλικά. Το ωρολόγιο πρόγραμμα διαφοροποιείται ανάλογα με την τάξη. Για τους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου προβλέπονται συνολικά 11 ώρες μαθημάτων την εβδομάδα, εκ των οποίων τρεις ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις ώρες Μαθηματικά, μία ώρα Φυσική και δύο ώρες Αγγλικά. Για τους μαθητές της Β΄ Γυμνασίου προβλέπονται συνολικά 12 ώρες την εβδομάδα, με τρεις ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις ώρες Μαθηματικά, μία ώρα Φυσική, μία ώρα Χημεία και δύο ώρες Αγγλικά. Το ίδιο πρόγραμμα των 12 ωρών την εβδομάδα ισχύει και για τη Γ΄ Γυμνασίου, με τρεις ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις ώρες Μαθηματικά, μία ώρα Φυσική, μία ώρα Χημεία και δύο ώρες Αγγλικά.

Η διάρκεια κάθε διδακτικής ώρας της Ενισχυτικής Διδασκαλίας ορίζεται σε 45 λεπτά, ενώ το διάλειμμα διαρκεί 5 λεπτά. Η διδασκαλία δεν πραγματοποιείται κατά τις σχολικές διακοπές και τις αργίες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η Ενισχυτική Διδασκαλία ξεκινά σύμφωνα με την εγκύκλιο έναρξης που εκδίδεται κάθε σχολικό έτος από τη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ολοκληρώνεται με τη λήξη των μαθημάτων, πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Συνολικά, οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου θα παρακολουθούν 11 ώρες Ενισχυτικής Διδασκαλίας την εβδομάδα, ενώ οι μαθητές της Β΄ και της Γ΄ Γυμνασίου 12 ώρες εβδομαδιαίως, με το πρόγραμμα να επικεντρώνεται στα βασικά μαθήματα στα οποία οι μαθητές χρειάζονται μεγαλύτερη υποστήριξη ή επιθυμούν να βελτιώσουν την επίδοσή τους.

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