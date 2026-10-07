Ξεκινά η διαδικασία επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για το ηλεκτρονικό κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για μαθητές Γ΄ Γυμνασίου.

Μια μεγάλη αλλαγή για τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου φέρνει αρχής γενομένης από τη φετινή σχολική χρονιά 2026-2027 το ηλεκτρονικό Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Παιδείας. Από το σχολικό έτος 2026-2027 οι μαθητές που φοιτούν στη Γ΄ Γυμνασίου θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν χωρίς οικονομική επιβάρυνση στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας στις τέσσερις ξένες γλώσσες που διδάσκονται στο σχολείο, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ιταλικά.

Για την ανάπτυξη του νέου συστήματος έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 20.876.000 ευρώ, από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030. Τα κονδύλια θα αξιοποιηθούν για τη δημιουργία και την ανάπτυξη ενός σύγχρονου ψηφιακού συστήματος εξετάσεων και πιστοποίησης, το οποίο θα εφαρμοστεί σταδιακά σε ολόκληρη τη χώρα.

Τι αλλάζει για τους μαθητές

Η βασική αλλαγή είναι ότι ο μαθητής δεν θα χρειάζεται να εγκαταλείψει το σχολικό πλαίσιο για να διεκδικήσει μια κρατική πιστοποίηση της γλωσσομάθειάς του. Η διαδικασία θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, σε ειδικά Κέντρα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων, με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας. Το νέο σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδέεται άμεσα με όσα διδάσκονται στο σχολείο. Οι εξετάσεις θα βασίζονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες, αλλά και στο Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να δημιουργηθεί μια σαφής εκπαιδευτική διαδρομή. Ο μαθητής διδάσκεται την ξένη γλώσσα στο δημόσιο σχολείο, αποκτά τις αντίστοιχες γλωσσικές δεξιότητες και στη συνέχεια έχει τη δυνατότητα να τις πιστοποιήσει επίσημα, χωρίς να χρειάζεται η οικογένειά του να αναζητήσει ξεχωριστή διαδικασία εκτός σχολείου.

Η εξέταση θα είναι ηλεκτρονική

Το ηλεκτρονικό Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας σηματοδοτεί και την είσοδο της ψηφιακής τεχνολογίας στη διαδικασία της κρατικής γλωσσικής πιστοποίησης. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενώ το σύστημα θα αξιοποιεί σύγχρονα εργαλεία αξιολόγησης. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά είναι το Προσαρμοστικό Ηλεκτρονικό Τεστ, μέσω του οποίου η δυσκολία των ερωτήσεων μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με την επίδοση του εξεταζόμενου. Στόχος είναι η αξιολόγηση να αποτυπώνει με μεγαλύτερη ακρίβεια το επίπεδο των γλωσσικών δεξιοτήτων κάθε μαθητή και να αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία. Παράλληλα, η ηλεκτρονική εξέταση θα περιλαμβάνει διαφορετικές φάσεις και μορφές αξιολόγησης, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην παραγωγή λόγου και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και βαθμολογητών που θα συμμετέχουν στη διαδικασία.

Σε πιλοτική εφαρμογή από το 2026-2027: Ο σχεδιασμός του ΥΠΑΙΘΑ

Η εφαρμογή του νέου συστήματος θα γίνει σταδιακά. Στα τέλη του 2026 προβλέπεται η πρώτη πιλοτική εφαρμογή σε περιορισμένο αριθμό Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και μαθητών. Η πιλοτική φάση θα επιτρέψει την αξιολόγηση της λειτουργίας του συστήματος σε πραγματικές συνθήκες και την αντιμετώπιση τυχόν τεχνικών ή οργανωτικών ζητημάτων. Από το 2027 προβλέπεται η γενικευμένη εφαρμογή του συστήματος, με στόχο τη σταδιακή ανάπτυξή του σε εθνικό επίπεδο έως το 2030. Η επιλογή της σταδιακής εφαρμογής κρίθηκε απαραίτητη, καθώς πρόκειται για ένα νέο ψηφιακό σύστημα μεγάλης κλίμακας, το οποίο θα πρέπει να λειτουργεί με αξιοπιστία και ασφάλεια για χιλιάδες μαθητές σε ολόκληρη τη χώρα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Πηγές του ΥΠΑΙΘΑ τόνισαν στο Dnews ότι η στόχευση της νέας πρωτοβουλίας αποσκοπεί στο να δημιουργηθεί μια νέα φιλοσοφία για την πιστοποίηση της ξένης γλώσσας. Με απλά λόγια ο μαθητής που φοιτά στο σχολείο, ανεξάρτητα από την περιοχή στην οποία ζει ή την οικονομική δυνατότητα της οικογένειάς του, να έχει πρόσβαση στην ίδια δυνατότητα κρατικής πιστοποίησης χωρίς να απαιτείται οικονομική επιβάρυνση από την οικογένεια του μαθητητή.

Στο σχεδιασμό των διαδικασιών για την ψηφιακή και δωρεάν πιστοποίηση των μαθητών στις ξένες γλώσσες μέσα στο δημόσιο σχολείο συνεργάζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ». Το σύστημα αξιολόγησης έχει σχεδιαστεί σε αντιστοίχιση με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες και με το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες, ώστε οι εξετάσεις να συνδέονται άμεσα με όσα διδάσκονται οι μαθητές στο σχολείο και να ανταποκρίνονται στις γνώσεις και στις πραγματικές τους εμπειρίες. Η συνεργασία των φορέων αφορά τόσο τον σχεδιασμό του εξεταστικού συστήματος όσο και την τεχνική υποδομή, την αξιολόγηση, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και τη συνολική λειτουργία της νέας διαδικασίας.

Ένα νέο μοντέλο πιστοποίησης της γλωσσομάθειας στο σχολείο

Η πρώτη πιλοτική εφαρμογή θα αποτελέσει το κρίσιμο τεστ για το νέο σύστημα, ενώ από το 2027 αναμένεται η σταδιακή επέκτασή του σε όλη τη χώρα. Με χρηματοδότηση 20,876 εκατ. ευρώ, τέσσερις γλώσσες, ηλεκτρονικές εξετάσεις και στόχο την πλήρη ανάπτυξη έως το 2030, το νέο e-ΚΠΓ επιχειρεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές του δημόσιου σχολείου αποκτούν και πιστοποιούν τη γλωσσομάθειά τους.Η βασική αλλαγή είναι πλέον ξεκάθαρη. Η ξένη γλώσσα δεν θα διδάσκεται μόνο ως μάθημα στο σχολείο, αλλά θα μπορεί να οδηγεί και σε δωρεάν κρατική πιστοποίηση μέσα από το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα.

Σε τροχιά υλοποίησης το νέο ηλεκτρονικό κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το νέο ηλεκτρονικό κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας το ΥΠΑΙΘΑ έχει προγραμματίσει επιμορφωτική ημερίδα την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό στην εκδήλωση στην οποία θα συμμετάσχουν στελέχη του Υπουργείου Παιδείας, μέλη της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής του ΚΠΓ, εκπαιδευτικοί και ειδικοί που συμμετέχουν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του νέου συστήματος θα παρουσιαστεί ενδελεχώς το ψηφιακό σύστημα εξετάσεων για το ηλεκτρονικό κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και η πιστοποίηση των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για το γενικό πλαίσιο των εξετάσεων, τις δύο φάσεις της ηλεκτρονικής διαδικασίας, αλλά και την τυπολογία της εξέτασης μέσα από παραδείγματα. Έμφαση θα δοθεί στον τρόπο με τον οποίο θα οργανωθεί η ηλεκτρονική εξέταση, καθώς και στα τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου συστήματος. Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας δημιουργεί ένα διαφορετικό εξεταστικό περιβάλλον για τους μαθητές, οι οποίοι θα χρειαστεί να είναι εξοικειωμένοι όχι μόνο με τις γλωσσικές δεξιότητες που αξιολογούνται, αλλά και με τον τρόπο λειτουργίας της ηλεκτρονικής εξέτασης. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί η διαδικασία επιμόρφωσης των αξιολογητών και βαθμολογητών για την παραγωγή λόγου στις τέσσερις γλώσσες του e-ΚΠΓ, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών να θέσουν ερωτήματα σχετικά με το νέο εξεταστικό μοντέλο και τις απαιτήσεις του.