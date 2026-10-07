Οι δάσκαλοι συνεχίζουν τις στάσεις εργασίας κόντρα στην αξιολόγηση και τις υπερωρίες λόγω των τεράστιων κενών στα σχολεία που καταγράφονται ένα μήνα μετά το πρώτο κουδούνι για το 2026-2027.

Mέχρι και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας καλούνται να συμμετάσχουν στις καθημερινές στάσεις εργασίας που έχει προκηρύξει η ΔΟΕ για την πρωτοβάθμια εκπαιδευτική βαθμίδα. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.) έχει προκηρύξει συνεχείς πανελλαδικές στάσεις εργασίας έως και τις 30 Οκτωβρίου με στόχο την προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών.

Οι στάσεις εργασίας αφορούν, μεταξύ άλλων, την αντίθεση στην εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, καθώς και την αντιμετώπιση ζητημάτων που προκύπτουν από την ανάθεση υποχρεωτικών υπερωριών για την κάλυψη των κενών στα σχολεία.

Συγκεκριμένα, έχει κηρυχθεί στάση εργασίας διάρκειας μίας (1) ώρας σε καθημερινή βάση έως και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να κάνουν χρήση της στάσης εργασίας, σύμφωνα με το ωράριο και τις υπηρεσιακές τους υποχρεώσεις. Παράλληλα, για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες εκπαιδευτικοί καλούνται να πραγματοποιήσουν υποχρεωτικές υπερωρίες, προβλέπεται συνεχής πανελλαδική στάση εργασίας κατά τις αντίστοιχες ώρες, με σκοπό τη συνδικαλιστική τους κάλυψη. Σε περίπτωση που απαιτείται κάλυψη περισσότερων ωρών, προβλέπεται η δυνατότητα λήψης συμπληρωματικών αποφάσεων από τους αρμόδιους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Π.Ε.), σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις.