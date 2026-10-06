Η 28η Οκτωβρίου πλησιάζει - Πότε θα γίνει η σχολική γιορτή, τι ισχύει για τις απουσίες των μαθητών και πότε θα πραγματοποιηθούν οι μαθητικές παρελάσεις.

Με την έλευση του Οκτώβρη το ενδιαφέρον της μαθητικής κοινότητας είναι στραμμένο στον εορτασμό της εθνικής επετείου για την 28η Οκτωβρίου που φέτος «πέφτει» Τετάρτη και παραδοσιακά θα εορταστεί με μεγαλοπρέπεια σε όλες τις σχολικές βαθμίδες. Η σχολική γιορτή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την εθνική επέτειο. Οι μαθητές θα προσέλθουν κανονικά στα σχολεία, θα παρακολουθήσουν τις προγραμματισμένες εορταστικές εκδηλώσεις και στη συνέχεια θα αποχωρήσουν ενώ σημειωτέον θα τηρηθεί και παρουσιολόγιο.

Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία την Τρίτη 27 Οκτωβρίου

Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν οι εορταστικές εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια. Οι μαθητές θα πρέπει να προσέλθουν κανονικά στις σχολικές μονάδες τους, καθώς η ημέρα δεν αποτελεί αργία. Μετά την ολοκλήρωση της σχολικής γιορτής, οι μαθητές θα αποχωρήσουν. Στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά δεν θα λειτουργήσει το ολοήμερο πρόγραμμα μετά το τέλος των εορταστικών εκδηλώσεων, ενώ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση οι μαθητές επίσης θα αποχωρήσουν μετά την ολοκλήρωση της γιορτής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο πλαίσιο της γιορτής θα απονεμηθούν αριστεία, βραβεία, έπαινοι προσωπικής βελτίωσης και ειδικοί έπαινοι στους μαθητές που φοίτησαν κατά το σχολικό έτος 2025-26.

Ανήμερα της σχολικής γιορτής οι μαθητές θα τιμήσουν με την συμμετοχή στους στις αφιερωματικές δράσεις το Έπος του 1940. Οι σχολικές μονάδες καλούνται να διοργανώσουν γιορτές που αποτυπώνουν και τιμούν τη μνήμη και τον αγώνα των ανώνυμων ηρώων που έδωσαν τη ζωή τους στα Βορειοηπειρωτικά βουνά για να χαρίσουν την ελευθερία στο λαό. Οι μαθητές σε όλη την επικράτεια θα αποδώσουν με τον δικό τους τρόπο φόρο τιμής αφενός στους ήρωες, άνδρες και γυναίκες, του έπους του ΄40, αφετέρου στη σημαία. Μάλιστα στις μεγαλύτερες τάξεις (Γυμνάσια και Λύκεια) διοργανώνονται ιστορικά αφιερώματα μνήμης μέσα από κείμενα και τραγούδια που καταγράφουν τα κατορθώματα των ηρώων.

Εξάλλου όπως προβλέπεται και από την σχετική εγκύκλιο που αναμένεται να σταλεί στα σχολεία τις προσεχείς μέρες η 28η Οκτωβρίου είναι μέρα εορταστική μέσω της οποίας οι μαθητές καλούνται να μυηθούν στα γεγονότα και τα δρώματα που οδήγησαν στο «ΟΧΙ» που είπε η χώρα μας στον Ιταλό δικτάτορα Μπενίτο Μουσολίνι το 1940 και την είσοδό της στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Βάσει οδηγιών, οι εορταστικές εκδηλώσεις στα σχολεία οφείλουν να μεταλαμπαδεύουν στους μαθητές γνώσεις για το παρελθόν και την ένδοξη ιστορία της χώρας, αλλά και να αποτελούν φόρο τιμής σε όσους αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία, διατηρώντας ζωντανά τα ιδανικά της δημοκρατίας και της ειρήνης.

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Προσοχή στις απουσίες

Η παρουσία των μαθητών στη σχολική γιορτή είναι σημαντική και θα τηρηθεί παρουσιολόγιο. Η απουσία από τις εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις θεωρείται αδικαιολόγητη απουσία για όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα τη συγκεκριμένη ημέρα. Το θέμα αφορά ιδιαίτερα τους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων, καθώς οι απουσίες αποτελούν βασικό παράγοντα για την παρακολούθηση και την προαγωγή τους. Όπως ορίζει ξεκάθαρα το ΦΕΚ «Απουσία μαθητή από εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις του σχολείου θεωρείται αδικαιολόγητη απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.»

Τι ισχύει για την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου - Η διαφοροποίηση της Θεσσαλονίκης

Ενώ ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά λόγω της εθνικής εορτής ενώ οι μαθητές θα συμμετάσχουν στις καθιερωμένες μαθητικές παρελάσεις. Οι μαθητικές παρελάσεις για την 28η Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα κάθε δήμου και περιφέρειας. Εξαίρεση αποτελεί η Θεσσαλονίκη, όπου η μαθητική παρέλαση πραγματοποιείται παραδοσιακά την παραμονή της εθνικής επετείου, δηλαδή την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, καθώς ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου πραγματοποιείται η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση. Η διαφορά στην διεξαγωγή της μαθητικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη έγκειται στο γεγονός ότι η συμπρωτεύουσα γιορτάζει τον Άγιο Δημήτριο, πολιούχο της πόλης, στις 26 Οκτωβρίου και παραδοσιακά στις 28 Οκτωβρίου διεξάγεται η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση. Ενώ όλες οι άλλες μαθητικές παρελάσεις διεξάγονται ανήμερα της εθνικής επετείου. Υπενθυμίζεται ότι τα τμήματα παρέλασης της Ιδιωτικής και Δημόσιας Εκπαίδευσης συγκροτούνται κατά ενιαίο τρόπο σε τετράδες (4×8=32 μαθητές/τριες) θα συμμετέχουν επιπλέον 1 σημαιοφόρος με 5 παραστάτες καθώς επίσης και διμοιρίτες επικεφαλής των τμημάτων (αγόρια – κορίτσια).

28η Οκτωβρίου: Ποιοι «κερδίζουν» 6ήμερο χωρίς μαθήματα στα σχολεία

Η φετινή συγκυρία του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου είναι ιδιαιτέρως ευνοική για τους μαθητές της Θεσσαλονίκης καθώς συνδυαστικά και με την εορτή του πολιούχου Αγίου Δημητρίου και την μαθητική παρέλαση στις 27 του μήνα προκύπτει ένα εξαήμερο άνευ μαθημάτων αλλά με υποχρεωτική παρουσία στην σχολική εορτή και την μαθητική παρέλαση όπου απαιτείται. Ειδικότερα στην Θεσσαλονίκη οι ημερολογιακές καραμπόλες δημιουργούν ένα εξαήμερο (!) με παρουσία των μαθητών στα σχολεία την Παρασκευή 23 για την σχολική εορτή και μετά συμμετοχή στις 27 στην μαθητική παρέλαση που λαμβάνει χώρα στην Θεσσαλονίκη καθώς ανήμερα της 28ης πραγματοποιείται η στρατιωτική στην συμπρωτεύουσα. Να σημειωθεί ότι την Δευτέρα 26 τα σχολεία όλων των βαθμίδων του Δήμου θα παραμείνουν κλειστά λόγω του εορτασμού του πολιούχου Αγίου Δημητρίου. Ουσιαστικά οι μαθητές θα επιστρέψουν σε πλήρη σχολικά καθήκοντα την Πέμπτη 29 του μήνα.