To νέο Renault Twingo E-Tech electric αποτελεί την εξηλεκτρισμένη αναβίωση του δημοφιλούς A-seg μοντέλου.

Το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα» είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός δημοσιογραφικός θεσμός, ο οποίος κάθε χρόνο βραβεύει το καλύτερο από τα εντελώς νέα μοντέλα που λανσαρίστηκαν στη χώρα μας το τελευταίο 12μηνο. Ο θεσμός αποτελείται από 26 μέλη, επαγγελματίες συντάκτες αυτοκινήτου, ξεκίνησε τη δράση του το 2006, με την ανάδειξη του «Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2007» και έκτοτε έχει αδιάκοπη παρουσία στην ελληνική αυτοκινητική πραγματικότητα.

Φέτος, στην κούρσα για την ανάδειξη της τελικής 10άδας, συναγωνίστηκαν 46 νέα μοντέλα. Μέσα σε αυτό το πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον, η Renault είναι η μόνη μάρκα της οποίας συμπεριλήφθηκαν στην λίστα των φιναλίστ 2 μοντέλα. Τα νέα Renault Clio και Renault Twingo. Η αναγνώριση αυτή αντικατοπτρίζει το υψηλό επίπεδο των μοντέλων Renault, σε όλους τους τομείς που εξετάζει ένας καθιερωμένος θεσμός, όπως το Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα.

Ανάμεσα τους η σχέση τιμής / αξίας, το εύρος της διαθέσιμης γκάμας κινητήρων, οι τεχνολογίες ασφαλείας, οι προσφερόμενοι χώροι και η άνεση, το κόστος χρήσης / κατανάλωση, αλλά και το επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών after sales, που περιλαμβάνει το δίκτυο των εξουσιοδοτημένων σημείων service, με την αξιοπιστία αλλά και τα σχετικά κόστη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Renault έχει μια σύγχρονη γκάμα εξηλεκτρισμένων και ηλεκτρικών μοντέλων ικανή να καλύψει κάθε ανάγκη, ενώ ανταποκρίνεται σε κάθε κριτήριο αξιολόγησης του θεσμού, προσφέροντας μοντέλα που πρωταγωνιστούν στις κατηγορίες τους.

Το νέο Renault Clio, διαγράφει ήδη για εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία σε Ελλάδα και Ευρώπη, κρατώντας με περηφάνια τα σκήπτρα του πιο δημοφιλούς Renault όλων των εποχών. Με ιστορία από το 1990, σχεδόν 17 εκατομμύρια πωλήσεις και 6 γενιές μοντέλων, στην πιο σύγχρονη γενιά του εμφανίζεται καλύτερο, εντυπωσιακότερο και πιο ολοκληρωμένο από ποτέ.

Με ποιότητα κατασκευής που μοιάζει αλάνθαστη εσωτερικά και εξωτερικά, το αμάξωμα του νέου Renault Clio έχει ρηξικέλευθη σχεδίαση, που δεν περνάει απαρατήρητη. Με μήκος αυτοκινήτου μεγαλύτερης κατηγορίας (4,12m.) προσφέρει άνετους χώρους για επιβάτες και αποσκευές (έως 391 λίτρα). Η προσφερόμενη τεχνολογία είναι υψηλού επιπέδου, με το σύστημα ψυχαγωγίας να λειτουργεί σε περιβάλλον Google (openR link με Google built-in), με over the air ενημερώσεις, βέλτιστη σχεδίαση διαδρομής για μέγιστη οικονομία και υπηρεσίες AI, μέσω του ψηφιακού βοηθού Google Gemini.

Η πραγματική του δύναμη κρύβεται κάτω από το καπό. Η γκάμα κινητήρων δεν έχει αντίπαλο, με σύνολα βενζίνης TCe 115 ίππων, διπλού καυσίμου Eco-G 120 ίππων και full hybrid E-Tech 160 ίππων. Αυτοί οι κινητήρες συνδυάζονται με χειροκίνητο κιβώτιο είτε με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη (EDC) ή ρομποτικό (muti-sense E-Tech), για άψογη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του εκάστοτε κινητήρα και κορυφαία οικονομία καυσίμου (μέση κατανάλωση από 3,9 lt/100km). Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιλογή διπλού καυσίμου είναι μοναδική στο Renault Group.

Το νέο Renault Clio εξοπλίζεται με έως και 29 συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης, ενώ επωφελείται του προγράμματος ασφαλείας της Renault, Human First.

Με κορυφαία οδική συμπεριφορά, άκαμπτο πλαίσιο, ιδανικά ρυθμισμένη ανάρτηση, τιμόνι με μόλις 2,6 στροφές από άκρη σε άκρη και προσεγμένη αεροδυναμική, στέκεται στην κορυφή της κατηγορίας του.

Το Renault Twingo E-Tech Electric αποτελεί την ηλεκτρική αναβίωση ενός εκ των πιο εμβληματικών αυτοκινήτων πόλης όλων των εποχών. Με ιστορία από 1992 και 4 γενιές μοντέλων, το Renault Twingo ήταν ανέκαθεν ένα ευφυές μοντέλο, με καινοτόμες λύσεις στις κατηγορία Α. Ανάμεσα στα σημεία που ανέκαθεν το έκαναν να ξεχωρίζει ήταν η κορυφαία αναλογία μεγέθους αμαξώματος και εσωτερικών χώρων.

Στη σύγχρονη, 4η γενιά του, το Renault Twingo συστήνεται ως αμιγώς ηλεκτρικό, και γνώριμα καινοτόμο. Με μήκος μόλις κάτω από τα 3,8m, προσφέρει άνετους χώρους για επιβάτες και έως 360 λίτρα χώρου αποσκευών, με τη δυνατότητα του πίσω καθίσματος να μετακινείται κατά μήκος 17cm. Παράλληλα, με τη δυνατότητα πλήρους αναδίπλωσης της πλάτης του καθίσματος του συνοδηγού, στο εσωτερικό μπορούν μεταφερθούν αντικείμενα μήκους έως 2m.

Ως αμιγώς ηλεκτρικό, το νέο Renault Twingo E-Tech electric, δεν κρύβει τον αστικό του χαρακτήρα. Εφοδιάζεται με ηλεκτροκινητήρα 80 ίππων και μπαταρία 27,5 kWh, εξασφαλίζοντας σβέλτες επιδόσεις, και κορυφαία οικονομία, με μέση κατανάλωση 12,2 kWh/100 km, νούμερο που το καθιστά το οικονομικότερο ηλεκτρικό μοντέλο της αγοράς και του χαρίζει μέγιστη αυτονομία 263 χιλιομέτρων. Βασιζόμενο στην στρατηγική του right sizing, τα νούμερα αυτά το καθιστούν ένα ιδανικό μεταφορικό μέσο για τις σύγχρονες αστικές μετακινήσεις, όπου ο μέσος οδηγός δε διανύει περισσότερα από 35km τη μέρα, με μέση ωριαία ταχύτητα τα 35 km/h.

Παρά το ότι εκπροσωπεί τη Renault στην κατηγορία A, το νέο Renault Twingo είναι εξοπλισμένο με τεχνολογίες ανώτερης κατηγορίας, όπως το openR link με Google built-in, over the air ενημερώσεις λογισμικού, AI βοηθό Google Gemini και έως 24 συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης.

Προσφερόμενο σε 6 χρωματικές επιλογές, με παιχνιδιάρικο εσωτερικό και πολλές μοναδικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες, το νέο Renault Twingo E-Tech Electric είναι μια έξυπνη επιλογή για τις σύγχρονες αστικές μετακινήσεις, με τιμή κάτω από €15.000 (η τιμή 14.900€ αφορά στην έκδοση TWINGO E-Tech electric 27kWh 80 evolution, με κρατική επιδότηση ΚΗ3 3.000€ και όφελος απόσυρσης ΚΗ3 1.500€)

Τα Renault Clio & Renault Twingo διατίθενται μέσω ενός συνεχώς εξελισσόμενου δικτύου εξουσιοδοτημένων συνεργατών Renault, με 32 σημεία εξυπηρέτησης & 36 σημεία after sales σε όλη την Ελλάδα, και την εγγύηση της Grand Automotive Hellas, αποκλειστικού εισαγωγέα Renault & Dacia στη χώρα μας.