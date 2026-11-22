Αναλυτικά όσα αναφέρονται σε ανακοίνωση.

Σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την υποχρέωση των αστυνομικών των ΜΑΤ να φέρουν εμφανή διακριτικά ταυτοποίησης θέτει ο Τομέας Προστασίας του Πολίτη της ΕΛΑΣ, με αφορμή τον σοβαρό τραυματισμό διαδηλώτριας από αστυνομικό κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για την επέτειο του Πολυτεχνείου, στις 17 Νοεμβρίου.

Στην ανακοίνωσή του, ο Τομέας στρέφει την προσοχή στην επαναλαμβανόμενη, όπως υποστηρίζει, μη συμμόρφωση με τους προβλεπόμενους κανόνες ταυτοποίησης του ένστολου προσωπικού των ΜΑΤ, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα όταν καταγράφονται περιστατικά αστυνομικής βίας ή τραυματισμού πολιτών.

Μάλιστα, κάνει λόγο για πληθώρα βιντεοληπτικού υλικού που έχει δει το φως της δημοσιότητας, στο οποίο αστυνομικοί εμφανίζονται να φέρουν διακριτικά που είναι δυσανάγνωστα, αλλοιωμένα ή ακόμη και σβησμένα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τέτοιες εικόνες δημιουργούν εύλογα ερωτήματα για τη δυνατότητα αναγνώρισης και απόδοσης ευθυνών σε περιπτώσεις όπου προκύπτουν καταγγελίες για παράνομες ή αυθαίρετες ενέργειες.

Αναλυτικά:

«Με αφορμή το σοκαριστικό περιστατικό του βαρέως τραυματισμού διαδηλώτριας από αστυνομικό των ΜΑΤ την 17η Νοέμβρη, το τεράστιο ζήτημα για την ανάγκη να υπάρχουν εμφανή διακριτικά ταυτοποίησης του προσωπικού των ΜΑΤ, θέτει την κυβέρνηση προ των ευθυνών της.

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Μάλιστα, πλέον κυκλοφορούν πλήθος βίντεο με απεικόνιση προσωπικού των ΜΑΤ που είτε φέρει αδρά και δυσανάγνωστα διακριτικά είτε σβησμένα, που εκθέτουν την αστυνομική λειτουργία.

Παρότι επίσης με παλαιότερη απόφαση του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. υπάρχει ρητή υποχρέωση πως το ένστολο προσωπικό των ΜΑΤ πέρα από τη στολή του πρέπει «να φέρει επί του κράνους του ειδικό διακριτικό δηλωτικό ταυτότητας, το οποίο αποτελεί συνδυασμό του αριθμού της διμοιρίας στην οποία ανήκει και του αύξοντος αριθμού που αντιστοιχεί σε κάθε μέλος που συγκροτεί τη διμοιρία αυτή», εν τούτοις η υποχρέωση αυτή παραβιάζεται διαρκώς.

Η ανάγκη για εμφανή διακριτικά είναι προφανής και έχει εξάλλου συμπεριληφθεί και σε εγκύκλιο του Αρχηγείου στην οποία γίνεται δεκτό ότι τα διακριτικά είναι απαραίτητα για τη διατήρηση σταθερών συνθηκών ασφαλείας και εμπιστοσύνης του πολίτη προς τον κάθε αστυνομικό. Ταυτόχρονα θα λέγαμε ότι τούτο εξασφαλίζει και κάθε αστυνομικό από αβάσιμες κατηγορίες κατά την τέλεση των καθηκόντων του.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είναι βαριά εκτεθειμένος αφού αρνείται να δώσει τέλος στο φαύλο καθεστώς της αδυναμίας ταυτοποίησης των αστυνομικών των ΜΑΤ (ο ίδιος μάλιστα δήλωνε από το 2019 ότι θα υπάρξουν και κάμερες στις στολές των αστυνομικών) κατάσταση που δεν αρμόζει σε αυτό που θέλουμε να λέμε κράτος δικαίου, οι λειτουργίες του οποίου δεν επιτρέπεται να συγκαλύπτουν έκνομες ενέργειες.

Επιτέλους, η κυβέρνηση ας λειτουργήσει και μια φορά χωρίς τις σκοπιμότητες συγκάλυψης, που χαρακτηρίζουν την συνολική νοοτροπία της».