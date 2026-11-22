Αναλυτικά όσα αναφέρει σε ανάρτησή του.

Κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και στις προβλέψεις του νέου κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 ασκεί ο Αλέξης Χαρίτσης, με αφορμή την κατάθεσή του στη Βουλή από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς εστιάζει στις αποκλίσεις ανάμεσα στις εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και τον πληθωρισμό, θέτοντας παράλληλα ερωτήματα για το πραγματικό αποτύπωμα των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων στην ελληνική οικονομία.

Ο ίδιος χρησιμοποιεί ως σημείο αναφοράς τη γνωστή ταινία «Το Μίσος» του Ματιέ Κασοβίτς, επιχειρώντας να περιγράψει την πορεία της ελληνικής οικονομίας μετά την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

{https://www.facebook.com/acharitsis/posts/pfbid02W4mVyRM2BtrWfVmT3LkwT5vCsDQthE1Y5drsWmyVKERX4DCbqTXgZiabpLJazYMFl}

Αναλυτικά:

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«Μέχρι εδώ, όλα καλά…»

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Πιερρακάκης κατέθεσε την Παρασκευή στη Βουλή τον Προϋπολογισμό του 2027.

Στην επιστολή του προς τους βουλευτές επικαλείται τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ευρωζώνη. Για την Ελλάδα, όμως, προτιμά τις δικές του προβλέψεις.

Ο πρόεδρος του Eurogroup, λοιπόν, καταθέτει έναν ελληνικό προϋπολογισμό με προβλέψεις που αποκλίνουν σημαντικά από εκείνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Γιατί άραγε;

Η κυβέρνηση προβλέπει ανάπτυξη 2,3% το 2027. Η Κομισιόν 1,5%.

Η κυβέρνηση προβλέπει αύξηση επενδύσεων 7,9%. Η Κομισιόν μόλις 2,5%. Λιγότερο από το ένα τρίτο.

Όσο για τον πληθωρισμό, η κυβέρνηση τον υπολογίζει στο 2,8%, η Κομισιόν στο 3,2%.

Η κυβέρνηση φαίνεται αισιόδοξη για την επόμενη μέρα του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει σημαντική επιβράδυνση της ανάπτυξης ακριβώς επειδή τελειώνει η επίδρασή του.

Εδώ και χρόνια προειδοποιούσαμε ότι ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση Μητσοτάκη διαχειρίζεται τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα οδηγούσε σε μια χαμένη ιστορική ευκαιρία. Ότι αυτή η πρωτοφανής εισροή ευρωπαϊκών πόρων, αντί να αλλάξει το παραγωγικό υπόδειγμα της χώρας, θα προσφέρει μια πρόσκαιρη αναπτυξιακή ώθηση, χωρίς το διαρκές αποτύπωμα που έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία.

Και τα τελευταία στοιχεία της ΤτΕ έρχονται να το επιβεβαιώσουν: Το έλλειμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά 2,5 δις. ευρώ το πρώτο 9μηνο του 2026 φτάνοντας στα 9,4 δις ευρώ!

Αυτή είναι η «ενίσχυση» της εγχώριας παραγωγής μετά από τόσα χρόνια ανάπτυξης και εισροής ενός πρωτοφανούς πακτωλού ευρωπαϊκών πόρων.

Όσο για το ποιοι ωφελούνταν από τα χρήματα του Ταμείου και την όποια ανάπτυξη όσο τα χρήματα αυτά έρρεαν, τα στοιχεία της Eurostat αποτυπώνουν την πραγματικότητα: διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα μόλις στο 60% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Τρίτο χαμηλότερο στην ΕΕ.

Ένα ακόμα κυβερνητικό οικονομικό θαύμα: μια οικονομία που καταγράφει ρυθμούς ανάπτυξης, με τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία να στενάζει από την ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση.

Στη σημερινή του ανάρτηση ο κ. Μητσοτάκης πανηγυρίζει για την «εκπλήρωση των στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης».

Και την ίδια στιγμή, ο Έλληνας Πρωθυπουργός σε ρόλο διαφημιστή, επικαλείται ως μέτρο ανακούφισης των νοικοκυριών από την ακρίβεια στα καύσιμα, την εμπορική προσφορά μιας συγκεκριμένης τράπεζας (!) που επιστρέφει χρήματα σε όσους αγοράζουν πετρέλαιο θέρμανσης από συγκεκριμένη εταιρεία (!) και πληρώνουν με κάρτα της συγκεκριμένης τράπεζας (!)...

Η κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια συνέχιζε ακάθεκτη. Κι εμείς ήμαστε «Κασσάνδρες».

Τώρα στις «Κασσάνδρες» προστέθηκε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σχεδόν 36 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, πόροι που αντιστοιχούν στο 16% του ελληνικού ΑΕΠ. Κι όμως η Κομισιόν προβλέπει ότι η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας εκτιμάται κοντά στο 1,5% ετησίως.

Τα ερωτήματα είναι αμείλικτα:

Ποιο θα είναι το οικονόμου αποτύπωμα από τα δισεκατομμύρια όταν θα έχει ολοκληρωθεί το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας;

Πόσο θα έχει αλλάξει η παραγωγική βάση της χώρας;

Πόσο θα έχει βελτιωθεί η ζωή των πολλών;

Στη θρυλική για τη γενιά μου ταινία «Το Μίσος» του Ματιέ Κασοβίτς, ένας άνθρωπος πέφτει από έναν ουρανοξύστη.

Καθώς περνά από κάθε όροφο, επαναλαμβάνει: «Μέχρι εδώ, όλα καλά». Κάπως έτσι και η κυβέρνηση, όσο διαρκούσε η ώθηση του Ταμείου Ανάκαμψης, διαβεβαίωνε ότι όλα πηγαίνουν περίφημα.

Μόνο που, όπως λέει «Το Μίσος», σημασία δεν έχει η πτώση αλλά η πρόσκρουση. Και είμαστε ακριβώς εκεί».