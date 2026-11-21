Τι ανέφερε σε ανάρτησή του ο βουλευτής Μεσσηνίας.

Στην ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που επικράτησε κατά την πρεμιέρα του 12ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου στην Καλαμάτα αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο βουλευτής Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τη διοργάνωση και τη συγκίνησή του από την προβολή του ντοκιμαντέρ για τη Γάζα.

Ο κ. Χαρίτσης περιέγραψε μια κατάμεστη αίθουσα στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, με ιδιαίτερα έντονη την παρουσία νέων ανθρώπων. Όπως ανέφερε, η προσέλευση ήταν τόσο μεγάλη, ώστε αρκετοί θεατές δεν κατάφεραν να βρουν θέση και αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν.

«Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη βραδιά η χθεσινή, στην πρεμιέρα του 12ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου. Το μεγάλο αμφιθέατρο του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας γέμισε ασφυκτικά από κόσμο – εντυπωσιακή η παρουσία νέων ανθρώπων. Τόσο ασφυκτικά που αρκετοί δεν βρήκαν θέση και αναγκάστηκαν να φύγουν.

Στον σύντομο χαιρετισμό μου έδωσα θερμά συγχαρητήρια στην Τζίνα Πετροπούλου, «ψυχή» του Φεστιβάλ από την ίδρυσή του, αλλά και σε όλη την ομάδα της, καθώς απαιτείται προφανώς πολλή συλλογική δουλειά για μια τέτοια διοργάνωση.

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Πρώτα απ’ όλα, γιατί στην εποχή των πλατφορμών και των σόσιαλ, η ίδια η ύπαρξη για 12 ολόκληρα χρόνια, ενός φεστιβάλ κινηματογράφου στην ελληνική περιφέρεια - και μάλιστα κινηματογράφου τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) - δεν είναι καθόλου αυτονόητη. Επιπρόσθετα, όμως, γιατί το φεστιβάλ έχει το βλέμμα στραμμένο προς τα έξω, προς την κοινωνία. Ταξιδεύει σε 17 πόλεις σε ολόκληρη την Πελοπόννησο, πραγματοποιεί master classes, οργανώνει συζητήσεις, εκθέσεις φωτογραφίας.

Έδωσα όμως συγχαρητήρια στην ομάδα του φεστιβάλ και για έναν ακόμη λόγο. Γιατί επέλεξαν η ταινία της πρεμιέρας - που έχει πάντα ιδιαίτερη βαρύτητα - να είναι το «ΝΑΖΑ». Το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ του Γιουβάλ Αμπραχάμ και της Ρέιτσελ Σορ που αποκαλύπτει πώς σχεδιάστηκε μέχρι την τελευταία ανατριχιαστική λεπτομέρεια και εκτελέστηκε κατά γράμμα το σχέδιο της κυβέρνησης Νετανιάχου και του ισραηλινού στρατού IDF για το μεγαλύτερο, κατά την γνώμη μου, έγκλημα του 21ου αιώνα: τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού.

Μετά τις όμορφες μουσικές της γιορτής και τους χαιρετισμούς, τα φώτα έσβησαν και ξεκίνησε η ταινία. Σε όλη τη διάρκεια της προβολής, στην κατάμεστη αίθουσα δεν ακούστηκε το παραμικρό. Και όταν έπεσαν οι τίτλοι τέλους, κανείς από το κοινό δεν σηκώθηκε. Μείναμε όλοι στις θέσεις μας. Σιωπηλοί, αμήχανοι, συγκλονισμένοι από αυτό που είχαμε παρακολουθήσει. Και αμέσως μετά, δυνατά χειροκροτήματα. Και το σύνθημα:

«Η Ιστορία έχει μια σωστή πλευρά, με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά». Μπράβο στο Φεστιβάλ μας! Αξίζει να το στηρίξουμε – οι προβολές στην Καλαμάτα συνεχίζονται μέχρι και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου» ανέφερε ο Αλέξης Χαρίτσης.