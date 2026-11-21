Τι ανέφερε ο υφυπουργός Ανάπτυξης.

Την Ιχθυόσκαλα Πειραιά επισκέφθηκε σήμερα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αλιείας, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Βασίλης Σπανάκης.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υφυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με παραγωγούς, εμπόρους και εργαζόμενους για ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο, καθώς και για τη συμβολή της αλιείας στην ελληνική οικονομία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι τιμές και οι επιπτώσεις της παγκόσμιας ακρίβειας. Στην ανάρτησή του, ο Βασίλης Σπανάκης σημειώνει χαρακτηριστικά:

«04:13 πμ και η Ιχθυόσκαλα Πειραιά είναι ήδη στο πόδι. 21 Νοεμβρίου - Παγκόσμια Ημέρα Αλιείας. Είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με παραγωγούς, εμπόρους και εργαζόμενους για θέματα του κλάδου τους και για τη συμβολή της αλιείας στην ελληνική οικονομία.

Στο επίκεντρο των συζητήσεών μας οι τιμές και οι επιπτώσεις της παγκόσμιας ακρίβειας».