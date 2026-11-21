Η πονηριά της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ είναι στο πεδίο της επικοινωνίας. Είναι προφανές ότι η εξεταστική θα εργαλειοποιηθεί για να συνδεθεί αρνητικά το όνομα Τσίπρας με τα funds και τους πλειστηριασμούς.

Το πού καταλήγουν όλες οι εξεταστικές επιτροπές στη Βουλή το ξέρουμε πολύ καλά. Ωστόσο δεν είναι αυτό το ζητούμενο.

Δεν χρειάζεται εξεταστική για να μάθουμε ότι τα funds εισήλθαν στην χώρα το 2003. Ούτε ότι έγιναν κάποιοι πλειστηριασμοί και το 15-19, καθώς η τότε κυβέρνηση είχε το πιστόλι των μνημονίων και της Τρόικας στον κρόταφο της και η εθνική κυριαρχία της χώρας ήταν περιορισμένη.

Ωστόσο, ξέρουμε ότι δεν έγινε ούτε ένας πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας το 15-19. Η προστασία της πρώτης κατοικίας καταργήθηκε πανηγυρικά μετά το '19 με τον πτωχευτικό νόμο 4738/2020. Τα ξέρει ο κόσμος όλα αυτά. Είναι γνωστά με αριθμούς και επίσημα ντοκουμέντα και δεν χρειάζεται μια εξεταστική για να τα μάθει.

Τι χρειάζεται λοιπόν η εξεταστική που πρότεινε η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αφού δεν έχει τίποτα να μας μάθει;

Λένε τα στελέχη του ότι στην εξεταστική θα υποστηρίξουν την κυβέρνηση τους το 15-19 και μάλλον θα το κάνουν. Άλλωστε παραδέχονται και τα ίδια ότι στην περίοδο 15-19 δεν έγινε ούτε ένας πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας.

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Όμως η πονηριά είναι αλλού. Είναι στο πεδίο της επικοινωνίας. Είναι προφανές ότι η εξεταστική θα εργαλειοποιηθεί για να συνδεθεί αρνητικά το όνομα Τσίπρας με τα funds και τους πλειστηριασμούς.

Θα δούμε λοιπόν παραμονές εκλογών, δήθεν με αφορμή τα διαδραματιζόμενα στην εξεταστική, ότι τα «κανάλια» θα σπεκουλάρουν καθημερινά κατά του Τσίπρα, για να περάσει το μήνυμα πως είναι η άλλη όψη του νομίσματος του κου Μητσοτάκη(!) όπως λέει και ο κος Ανδρουλάκης.

Η εξεταστική δηλαδή, αποτελεί ένα μεγάλο προεκλογικό δώρο στον κο Μητσοτάκη και στο ΠΑΣΟΚ, από τους πρώην συντρόφους του Τσίπρα και υπουργούς της κυβέρνησης του. Καμία έκπληξη. Επόμενο και αναμενόμενο από τους χειροκροτητές του Κασσελάκη.

Πώς όμως έφτασαν σε αυτό το σημείο;

Τα στελέχη αυτά μπροστά στην πολιτική τους επιβίωση, δεν αυτοπροσδιορίζονται ιδεολογικά και πολιτικά, αλλά ετεροπροσδιορίζονται από τα συναισθήματα τους απέναντι σε ένα μόνο πρόσωπο τον Τσίπρα και αυτός ο ετεροπροσδιορισμός μόνο πολιτικός και ιδεολογικός δεν είναι.

Η πρόταση τους για την εν λόγω εξεταστική δεν εκφράζει κάποια πολιτική και ιδεολογία για το συμφέρον της χώρας και της κοινωνίας, όπως κάνει πάντα η αριστερά. Εκφράζει απλώς έναν ιδεολογικό και πολιτικό εκφυλισμό.

Αποτελεί συνέχεια της στήριξής τους μέχρι τελευταία στιγμή, στην μεγάλη ντροπή της αριστεράς που λέγεται Κασσελάκης. Δεν είναι τυχαίο ότι τα κοινοβουλευτικά αζήτητα του Κασσελάκη, ανακάλυψαν καιροσκοπικά τον ιδεολογικό τους προσανατολισμό στο ΠΑΣΟΚ.

Βεβαίως ο ιδεολογικός αυτός εκφυλισμός έχει τις ρίζες του πολύ βαθιά. Στην απαξίωση της αριστεράς, των θεσμών και της δημοκρατίας, αλλά και στις εσωτερικές συγκρούσεις στα σπλάχνα του ΣΥΡΙΖΑ με ευθύνη των κραταιών στελεχών του, ένθεν κακείθεν. Ο πολιτικός απατεώνας Κασσελάκης απλώς είδε φως και μπήκε και προσποιήθηκε τον αριστερό..

Και η διολίσθηση συνεχίζεται. Τώρα, έφτασαν στο σημείο να ζητήσουν ακόμα και εξεταστική ουσιαστικά για τον Τσίπρα και μάλιστα σε προεκλογική περίοδο (!)

Η σημερινή ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ είναι έμπειρη πολιτικά και είναι αδύνατον να μην αντιλαμβάνεται ότι η πρωτοβουλία της συμβάλει στην συγκρότηση του αντι-Τσίπρα μετώπου που ήδη έχει κάνει την εμφάνισή του.

Άραγε, πιστεύουν ότι αυτό που θα σώσει την χώρα και την κοινωνία, από το νεοφιλελεύθερο καθεστώς Μητσοτάκη, είναι ένα νέο, αντι-Τσίπρα αυτή τη φορά, μέτωπο με την συμμετοχή και της πάλαι ποτέ κυβερνώσας αριστεράς; Αυτό διδάχτηκαν από το αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο; Ή απλώς στο μόνο που πιστεύουν είναι η πολιτική τους επιβίωση και ας πάρει άλλη μια τετραετία ο κος Μητσοτάκης με τους συμμάχους του;

(Ο Τάκης Ψαρίδης είναι δημοσιογράφος- συγγραφέας)