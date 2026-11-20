Αιτία φαίνεται να είναι οι παραδόσεις μικρότερων ποσοτήτων από όσες είχαν παραγγείλει οι φαρμακοποιοί.

Ελλείψεις σε αντιγριπικά εμβόλια καταγράφονται σε αρκετά φαρμακεία, σύμφωνα με πληροφορίες από τον χώρο των φαρμακείων, την ώρα που η ζήτηση για εμβολιασμό αρχίζει να ανεβαίνει και οι ιώσεις του αναπνευστικού βρίσκονται σε έξαρση.

Σε πολλά φαρμακεία τα διαθέσιμα αποθέματαγια το εμβόλιο της γρίπης έχουν εξαντληθεί, με το πρόβλημα να αφορά τόσο τα συμβατικά αντιγριπικά εμβόλια όσο και τα ενισχυμένα σκευάσματα που απευθύνονται σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.

Πολλά φαρμακεία εμφανίζονται να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν το σύνολο των πολιτών που αναζητούν αντιγριπικό εμβόλιο, ενώ δεν γνωρίζουν πότε πρόκειται να παραλάβουν νέα εμβόλια.

Αιτία φαίνεται να είναι οι παραδόσεις μικρότερων ποσοτήτων από όσες είχαν παραγγείλει οι φαρμακοποιοί.

Το ζήτημα αφορά ιδιαίτερα τα εμβόλια για τους ηλικιωμένους, ομάδα για την οποία είναι απαραίτητος ο εμβολιασμός λόγω του αυξημένου κινδύνου εμφάνισης σοβαρών επιπλοκών από τη γρίπη.

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Την ίδια στιγμή, τα τελευταία επιδημιολογικά στοιχεία του ΕΟΔΥ καταγράφουν αύξηση των νοσοκομειακών εισαγωγών λόγω γρίπης.

Ο ΕΟΔΥ χτυπά καμπανάκι, καθώς η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα άγγιξε το 10%. Δηλαδή, ο ένας στους δέκα που κάνει τεστ βγαίνει θετικός. Αυτό σημαίνει ότι περνάμε πλέον το επιδημικό κατώφλι.

Σημειώνεται ότι το συμβατικό αντιγριπικό εμβόλιο μπορεί να χορηγηθεί στα φαρμακεία με τη χρήση του ΑΜΚΑ, χωρίς να απαιτείται συνταγογράφηση, τόσο σε ασφαλισμένους όσο και σε ανασφάλιστους. Αντίθετα, για το ενισχυμένο εμβόλιο, που αφορά συγκεκριμένες ομάδες ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών, απαιτείται ιατρική συνταγή.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι ο εμβολιασμός είναι σημαντικό να πραγματοποιηθεί εγκαίρως, ιδιαίτερα για τις ομάδες αυξημένου κινδύνου, καθώς απαιτούνται περίπου δύο εβδομάδες για την ανάπτυξη της ανοσολογικής προστασίας. Η δραστηριότητα της γρίπης στην Ελλάδα συνήθως αυξάνεται τον Ιανουάριο και κορυφώνεται τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, χωρίς να είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με ακρίβεια η έναρξη του επιδημικού κύματος.

Ο αντιγριπικός εμβολιασμός δεν αποκλείει τη μόλυνση, συμβάλλει όμως στην πρόληψη της σοβαρής νόσησης και των επιπλοκών.

Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν κατά προτεραιότητα

Ο αντιγριπικός εμβολιασμός συστήνεται ιδιαίτερα στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή νόσηση και επιπλοκές.

Κατά προτεραιότητα πρέπει να εμβολιαστούν:

Ατομα ηλικίας 60 ετών και άνω

Βρέφη και παιδιά από 6 μηνών έως 5 ετών

Ενήλικες και παιδιά με χρόνια νοσήματα (αναπνευστικά, καρδιακά, σακχαρώδης διαβήτης, νεφροπάθειες, ανοσοκαταστολή κ.ά.)

Έγκυες (σε οποιαδήποτε εβδομάδα κύησης), λεχώνες και θηλάζουσες

Ατομα με νοσογόνο παχυσαρκία

Φροντιστές και άτομα που ζουν με βρέφη κάτω των 6 μηνών ή με άτομα με υποκείμενα νοσήματα

Υγειονομικό προσωπικό και εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας

Διαμένοντες και εργαζόμενοι σε ιδρύματα χρονίως πασχόντων, μονάδες φιλοξενίας ηλικιωμένων, κλειστές δομές και κέντρα φιλοξενίας

Επαγγελματίες σε συστηματική επαφή με πτηνά ή χοίρους (κτηνίατροι, πτηνοτρόφοι, χοιροτρόφοι κ.ά.)

Χαμηλότερο το ενδιαφέρον για το εμβόλιο κατά της COVID-19

Σε αντίθεση με τον αντιγριπικό εμβολιασμό, περιορισμένο παραμένει το ενδιαφέρον των πολιτών για τον εμβολιασμό κατά της COVID-19.

Η χαμηλή εμβολιαστική ανταπόκριση καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια παρουσιάζει ανοδική τάση. Την εβδομάδα 19-25 Οκτωβρίου, καταγράφηκαν 182 νέες εισαγωγές COVID-19, έναντι 121 την προηγούμενη εβδομάδα, μία νέα διασωλήνωση και ένας νέος θάνατος.

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι γρίπη και SARS-CoV-2 κυκλοφορούν παράλληλα, γεγονός που κάνει τον εμβολιασμό ιδιαίτερα σημαντικό για τις ευάλωτες ομάδες, ώστε να αποφευχθεί η ταυτόχρονη προσβολή από τους δύο ιούς.

Το εμβόλιο έναντι της λοίμωξης covid-19 μπορεί να χορηγηθεί την ίδια μέρα με το εμβόλιο της γρίπης (σε διαφορετικό σημείο του σώματος).

Σημειώνεται ότι οι εμβολιασμοί κατά του ιού SARS-CoV-2 γίνονται σε εμβολιαστικά κέντρα και όχι στα φαρμακεία, όπως συμβαίνει με το αντιγριπικό εμβόλιο.

Ο εποχικός εμβολιασμός κατά της λοίμωξης Covid-19 συστήνεται στα άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, καθώς και σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα, ανεξαρτήτου ηλικίας.