Η θετικότητα στη γρίπη ξεπέρασε το 10%.

Αυξάνονται οι νοσηλείες λόγω γρίπης και κορονοϊού, καθώς την προηγούμενη εβδομάδα έγιναν συνολικά 321. το ίδιο χρονικό διάστημα καταγράφηκαν ένας θάνατος και δύο σοβαρά κρούσματα γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ.

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα παρουσίασε αύξηση το χρονικό διάστημα 9-15 Νοεμβρίου και ξεπέρασε το 10%, το επιδημικό κατώφλι που σηματοδοτεί την εποχική δραστηριότητα, σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ για τις αναπνευστικές λοιμώξεις.

Την προηγούμενη εβδομάδα καταγράφηκαν δύο νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας και ένας θάνατος. Επίσης, καταγράφηκαν 88 εισαγωγές λόγω γρίπης, δύο περισσότερες σε σύγκριση με μία εβδομάδα νωρίτερα.

Από την άλλη, η θετικότητα στον κορονοϊό- που παρουσιάζει ανοδική τάση- δεν σημείωσε αξιόλογη μεταβολή σε εβδομαδιαία βάση, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ. Το χρονικό διάστημα 9-15 Νοεμβρίου έγιναν 233 νέες εισαγωγές λόγω κορονοϊού, οι οποίες παρουσίασαν αύξηση σε σύγκριση με μία εβδομάδα νωρίτερα (191).

Σε ό,τι αφορά το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο στα αστικά λύματα, είναι σε μέτρια επίπεδα τόσο σε ό,τι αφορά στη γρίπη όσο και στον κορονοϊό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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ΕΟΔΥ: Τα επιδημιολογικά δεδομένα για τη γρίπη και τον κορονοϊό

Συνοπτικά τα επιδημιολογικά δεδομένα για τις αναπνευστικές λοιμώξεις το χρονικό διάστημα 9-15 Νοεμβρίου.

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις κινείται σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας ανοδική τάση. Την εβδομάδα 46/2026 παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 εισαγωγές κινείται σε χαμηλά επίπεδα, με μικρές εβδομαδιαίες αυξομειώσεις. Την εβδομάδα 46/2026 παρουσίασε μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός SARS-CoV-2 - λοίμωξη COVID-19

- Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια παρουσιάζει ανοδική τάση. Κατά την εβδομάδα 46/2026 δεν σημειώθηκε αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

- Την εβδομάδα 46/2026 καταγράφηκαν 233 νέες εισαγωγές COVID-19, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (Ν=191).

- Από την αρχή του καλοκαιριού του προηγούμενου έτους καταγράφονται σποραδικές περιπτώσεις διασωληνώσεων και θανάτων. Την εβδομάδα 46/2026 δεν καταγράφηκε νέα διασωλήνωση, ούτε νέος θάνατος. Από την εβδομάδα 01/2025 μέχρι την εβδομάδα 46/2026 οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά (διασωληνωμένοι ή/και με νοσηλεία σε ΜΕΘ) ανέρχονται σε 98.

- Κατά την εβδομάδα 46/2026, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των ελεγχθεισών περιοχών βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα.

- Κατά την εβδομάδα 46/2026, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο γρίπης τύπου Α στα αστικά λύματα των ελεγχθεισών περιοχών βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα.

Ιός της γρίπης

- Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), ξεπέρασε το 10% (επιδημικό κατώφλι που σηματοδοτεί την εποχική δραστηριότητα της γρίπης), σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) η θετικότητα παρουσίασε μικρή μείωση.

- Την εβδομάδα 46/2026 καταγράφηκαν 88 νέες εισαγωγές γρίπης, μην παρουσιάζοντας αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (Ν=86).

- Την εβδομάδα 46/2026 καταγράφηκαν δύο νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και ένας νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

- Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2026 έως και την 46/2026 έχουν καταγραφεί 18 κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και πέντε θάνατοι με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Σημειώνεται ότι από την εβδομάδα 01/2025 έως την εβδομάδα 46/2026, οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, ανέρχονται σε 175.

- Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2026 έως και την εβδομάδα 46/2026, μεταξύ 750 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκαν 56 θετικά δείγματα για ιούς γρίπης, και συγκεκριμένα 55 τύπου Α και ένα τύπου Β.

- Από τα 49 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, 46 (92%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 και τρία (6%) στον υπότυπο Α(Η3).

- Κατά την εβδομάδα 46/2026, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο γρίπης τύπου Α στα αστικά λύματα των ελεγχθεισών περιοχών βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

Η θετικότητα τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) όσο και στο δίκτυο επιτήρησης SARI κυμαίνεται σταθερά σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Την εβδομάδα 46/2026 δεν ανευρέθηκαν θετικά για RSV δείγματα από τις δειγματοληψίες της κοινότητας, ούτε από τις δειγματοληψίες του δικτύου επιτήρησης SARI. Συστήνεται ο εμβολιασμός έναντι του RSV των ατόμων ηλικίας άνω των 75 ετών και ατόμων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών

Δείτε ΕΔΩ όλη την έκθεση του ΕΟΔΥ για τις αναπνευστικές λοιμώξεις.