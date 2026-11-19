Από τις έρευνες των αστυνομικών κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, δύο οχήματα, 1.980 ευρώ, κινητό τηλέφωνο, πέντε ιατρικές μάσκες και δύο καπέλα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν κατά τη δράση τους.

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση μέλη της οποίας, προσποιούνταν τους λογιστές και εξαπατούσαν ηλικιωμένους, αποσπώντας χρηματικά ποσά από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Αστυνομικοί του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κηφισιάς συνέλαβαν έναν 50χρονο στα Μελίσσια, ενώ έχουν ταυτοποιήσει ακόμα δύο συνεργούς του, τους οποίους αναζητούν.

Συνόδευαν τα θύματα με αυτοκίνητο μέχρι το κοντινότερο ΑΤΜ

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, από τον περασμένο Οκτώβριο τα μέλη της οργάνωσης προσέγγιζαν κυρίως ηλικιωμένους, κατά τις πρωινές ώρες και σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Παρουσιάζονταν ως λογιστές και, με διάφορα προσχήματα, κέρδιζαν την εμπιστοσύνη των θυμάτων τους. Στη συνέχεια, τους έπειθαν να επιβιβαστούν στο όχημά τους και να τους συνοδεύσουν σε ΑΤΜ, όπου κατάφερναν να αποσπούν χρηματικά ποσά.

Μάλιστα, για να δυσκολεύουν τον εντοπισμό τους, λάμβαναν μέτρα προφύλαξης, φορώντας ιατρικές μάσκες και καπέλα, ενώ χρησιμοποιούσαν διαφορετικά οχήματα, τα οποία άλλαζαν συχνά.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί έξι περιπτώσεις απάτης σε περιοχές της Αττικής. Από τις έρευνες των αστυνομικών κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, δύο οχήματα, 1.980 ευρώ, κινητό τηλέφωνο, πέντε ιατρικές μάσκες και δύο καπέλα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν κατά τη δράση τους.