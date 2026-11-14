Η γυναίκα έβαλε μέσα σε σακούλα 26.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας άνω των 40.000.

Μία ακόμη μεγάλη απάτη με θύμα μία ηλικιωμένη σημειώθηκε στην Πάτρα καθώς επιτήδειος προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ έπεισε τη γυναίκα πως υπάρχει διαρροή ρεύματος στο σπίτι της.

Όπως μεταδίδει το tempo24news, ο άγνωστος άνδρας είπε στη γυναίκα ότι θα πρέπει να βάλει τα χρήματά της και τα κοσμήματα σε σακούλα, εκτός σπιτιού στην περιοχή της Αγυιάς.

Η γυναίκα έβαλε μέσα στη σακούλα 26.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας άνω των 40.000 ευρώ και άφησε τη σακούλα έξω από το σπίτι της και τότε ο απατεώνας την άρπαξε και εξαφανίστηκε.