Την ίδια ώρα, αισιόδοξα είναι τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του παιδιού, καθώς έχει αποσωληνωθεί και παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση.

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή Πατρών, οι δύο γονείς του τεσσάρων μηνών βρέφους, η υπόθεση του οποίου έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση και αποτροπιασμό.

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού διά παραλείψεως και ενδοοικογενειακή βία. Οι δύο κατηγορούμενοι κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις για τις ιδιαίτερα σοβαρές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν και, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτησή τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, οι γονείς φέρονται να υπέβαλλαν συστηματικά το βρέφος σε συνθήκες ασιτίας, με αποτέλεσμα η κατάσταση της υγείας του να επιδεινωθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε να κριθεί απαραίτητη η άμεση νοσοκομειακή του περίθαλψη.

Το παιδί εντοπίστηκε σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση, ενώ, πέρα από τα εμφανή σημάδια υποσιτισμού, έφερε και τραύματα που αποδίδονται σε δαγκώματα τρωκτικών, γεγονός που ανέδειξε τις εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες στις οποίες φέρεται να ζούσε.

Την ίδια στιγμή, θετικά είναι τα τελευταία νέα από το μέτωπο της υγείας του μικρού παιδιού. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ιατρική κοινότητα, το βρέφος έχει αποσωληνωθεί, ενώ η κλινική του εικόνα παρουσιάζει συνεχή βελτίωση.

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Αρχικά μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας» και στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων. Ωστόσο, εξαιτίας της σοβαρότητας της κατάστασής του, οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, όπου και συνεχίστηκε η νοσηλεία του.