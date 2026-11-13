Οι γονείς συνελήφθησαν χθες το βράδυ και θα οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Συνελήφθησαν χθες το βράδυ στην Πάτρα οι γονείς βρέφους τεσσάρων μηνών που διέμενε σε καταυλισμό, με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Θα οδηγηθούν εντός της ημέρας στον εισαγγελέα.

Το βρέφος που αρχικά είχε διασωληνωθεί, ήταν υποσιτισμένο και έφερε τραύματα στα πόδια, ίσως από δαγκώματα τρωκτικών.

Το αγοράκι, σύμφωνα με την ΕΡΤ, μεταφέρθηκε σε ιδιαιτέρως άσχημη κατάσταση αρχικά στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων και στη συνέχεια στο Ρίο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αφότου σταθεροποιήθηκε έχει πλέον αποσωληνωθεί και η κατάσταση της υγείας του είναι καλύτερη.

Σήμερα το βρέφος θα εξεταστεί από δερματολόγους, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα τραύματα στα πόδια του προκλήθηκαν πράγματι από δαγκώματα τρωκτικών.

Οι γονείς (21 ετών ο πατέρας και 26 η μητέρα) συνελήφθησαν χθες το βράδυ και θα οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.