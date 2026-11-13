Στο βίντεο διακρίνεται ένα 9χρονο αγόρι στο σαλόνι του σπιτιού, ενώ ο μόλις δύο ετών αδελφός του βρίσκεται καθισμένος στο πάτωμα.

Νέο βίντεο από το εσωτερικό διαμερίσματος καταγράφει τις δραματικές στιγμές της κατάρρευσης κτιρίου στο Μπρούκλιν την περασμένη Τετάρτη, αποτυπώνοντας την αγωνιώδη προσπάθεια μιας οικογένειας να σωθεί.

Στο βίντεο διακρίνεται ένα 9χρονο αγόρι στο σαλόνι του σπιτιού, ενώ ο μόλις δύο ετών αδελφός του βρίσκεται καθισμένος στο πάτωμα. Ξαφνικά, ο μεγαλύτερος αρχίζει να φωνάζει και να τρέχει προς την έξοδο. Την ίδια στιγμή, η μητέρα τους εμφανίζεται στην πόρτα, ενώ το 9χρονο παιδί απομακρύνεται βιαστικά από το δωμάτιο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, οι τοίχοι του σαλονιού αρχίζουν να καταρρέουν.

Το βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα ο Άντερσον Βελέζ, ο οποίος το μοιράστηκε με τον Άλεν Ντέβλιν του CBS News New York. Όπως εξήγησε, ο ίδιος δεν βρισκόταν στο διαμέρισμα τη στιγμή της κατάρρευσης, ωστόσο εκεί βρίσκονταν η σύζυγός του και τα δύο παιδιά τους.

Σύμφωνα με τον Βελέζ, και τα τρία μέλη της οικογένειάς του διασώθηκαν. Η σύζυγός του και ο 9χρονος γιος τους νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ενώ ο δίχρονος δεν υπέστη τραυματισμούς.

Το τριώροφο κτίριο στη Flatbush Avenue κατέρρευσε λίγο μετά τις 16:00 την Τετάρτη. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης (FDNY), τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, έχασαν τη ζωή τους, ενώ περισσότεροι από δώδεκα τραυματίστηκαν.

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