Η νεαρή γυναίκα, η οποία ταυτοποιήθηκε ως Ρέιτσελ Άπα, δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες για να κρατηθεί στη ζωή κατά τη διάρκεια της διαδρομής και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε κοντινό νοσοκομείο, όπου αργότερα κατέληξε.

Μια 24χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της αφού συμμετείχε στον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης 2026, ο οποίος πραγματοποιήθηκε την Κυριακή.

Η νεαρή γυναίκα, η οποία ταυτοποιήθηκε ως Ρέιτσελ Άπα, δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες για να κρατηθεί στη ζωή κατά τη διάρκεια της διαδρομής και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε κοντινό νοσοκομείο, όπου αργότερα κατέληξε, σύμφωνα με την ανακοίνωση της New York Road Runners (NYRR), της διοργανώτριας αρχής του αγώνα.

«Είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι από τον θάνατο της Ρέιτσελ, μετά τη συμμετοχή της στον αγώνα της Κυριακής. Οι σκέψεις μας και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια βρίσκονται στην οικογένειά της, στους φίλους της και σε ολόκληρη την κοινότητα των δρομέων», ανέφερε η NYRR σε δήλωσή της την Τρίτη στο ABC News.

Η αιτία θανάτου της Άπα δεν έχει επιβεβαιωθεί από τη διοργανώτρια αρχή. Ωστόσο, ο πατέρας της δήλωσε στους New York Times, σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, ότι η κόρη του πέθανε από ραβδομυόλυση, μια απειλητική για τη ζωή κατάσταση που μπορεί να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια έντονης σωματικής δραστηριότητας.

«Είναι αδιανόητο», δήλωσε στους New York Times ο πατέρας της, Στιβ Άπα, ο οποίος δεν κατέστη δυνατό να επικοινωνήσει με το ABC News, αναφερόμενος στον απροσδόκητο θάνατο της κόρης του. «Ήταν σε άψογη κατάσταση υγείας, σε τέλεια φυσική κατάσταση και μόλις 24 ετών».

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Τον θάνατό της επιβεβαίωσε και το πανεπιστήμιο Bucknell, από το οποίο είχε αποφοιτήσει η νεαρή γυναίκα. Σε ανακοίνωσή του στο ABC News την Τρίτη, την αποχαιρέτησε, χαρακτηρίζοντάς την «μέλος της ομάδας χόκεϊ επί χόρτου του πανεπιστημίου για τέσσερα χρόνια και σημαντική συνεισφορά στην ομάδα».

Τι είναι η ραβδομυόλυση

Η ραβδομυόλυση, γνωστή και ως rhabdo, είναι μια σοβαρή και δυνητικά θανατηφόρα πάθηση, η οποία εμφανίζεται όταν οι κατεστραμμένοι μυϊκοί ιστοί απελευθερώνουν ηλεκτρολύτες και πρωτεΐνες στην κυκλοφορία του αίματος.

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), η κατάσταση αυτή μπορεί να προκαλέσει ναυτία, εμετούς, βλάβες σε όργανα, επιληπτικές κρίσεις, καρδιακές αρρυθμίες, ακόμη και θάνατο.

Ιδιαίτερα ευάλωτοι είναι οι νεφροί. Υπό φυσιολογικές συνθήκες φιλτράρουν το αίμα και απομακρύνουν τις άχρηστες ουσίες. Όταν όμως εκδηλώνεται ραβδομυόλυση, ενδέχεται να μην μπορούν να απομακρύνουν εγκαίρως τις μεγάλες ποσότητες πρωτεϊνών και ηλεκτρολυτών, με αποτέλεσμα να προκληθεί οξεία νεφρική βλάβη ή ανεπάρκεια.

Ποιοι κινδυνεύουν από ραβδομυόλυση

Σύμφωνα με το CDC, οποιοσδήποτε μπορεί να εμφανίσει ραβδομυόλυση, ακόμη και άνθρωποι που βρίσκονται σε εξαιρετική φυσική κατάσταση, όπως αθλητές και μαραθωνοδρόμοι.

Αυξημένο κίνδυνο αντιμετωπίζουν όσοι εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες ή τραυματισμούς, καθώς και όσοι εργάζονται σε ιδιαίτερα απαιτητικές σωματικές συνθήκες. Σε αυτές τις κατηγορίες περιλαμβάνονται εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, πυροσβέστες, στρατιωτικοί και εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι μύες μπορεί να υποστούν βλάβες εξαιτίας της υπερβολικής καταπόνησης, της ζέστης, κάποιου ατυχήματος ή άλλων αιτιών.

Άλλοι παράγοντες που ενδέχεται να συνδέονται με την εμφάνιση της πάθησης είναι η λήψη συγκεκριμένων φαρμάκων, όπως οι αμφεταμίνες και οι στατίνες, οι γενετικές μυϊκές παθήσεις, οι λοιμώξεις, τα χαμηλά επίπεδα φωσφόρου ή καλίου στο αίμα, καθώς και οι πολύωρες χειρουργικές επεμβάσεις, σύμφωνα με το MedlinePlus της Εθνικής Ιατρικής Βιβλιοθήκης των ΗΠΑ.

Ποια είναι τα συμπτώματα της ραβδομυόλυσης

Η ραβδομυόλυση μπορεί να εμφανίζει συμπτώματα παρόμοια με εκείνα άλλων παθήσεων που σχετίζονται με την έκθεση στη ζέστη, όπως οι μυϊκές κράμπες και η θερμική εξάντληση.

Στα βασικά συμπτώματα περιλαμβάνονται:

Μυϊκοί πόνοι και έντονοι πόνοι στις αρθρώσεις.

Μυϊκές κράμπες.

Ούρα με σκούρο χρώμα.

Κόπωση ή αδυναμία.

Δυσανεξία στην άσκηση ή αδυναμία ολοκλήρωσης μιας σωματικής δραστηριότητας που προηγουμένως μπορούσε να εκτελέσει κάποιος χωρίς δυσκολία.

Όπως επισημαίνει το CDC, η αναγνώριση των συμπτωμάτων είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η έγκαιρη αντιμετώπιση μπορεί να αποτρέψει σοβαρές επιπλοκές.

Πώς αντιμετωπίζεται η ραβδομυόλυση

Όποιος εμφανίσει συμπτώματα ραβδομυόλυσης θα πρέπει να αναζητήσει άμεσα ιατρική βοήθεια.

Η θεραπεία εξαρτάται από τη σοβαρότητα της μυϊκής βλάβης και το εάν έχουν επηρεαστεί άλλα όργανα. Σε πιο ήπιες περιπτώσεις, σύμφωνα με το CDC, μπορεί να απαιτηθεί ενυδάτωση με υγρά που περιέχουν διττανθρακικά, απομάκρυνση από περιβάλλον με ακραία ζέστη και ξεκούραση.

Σε σοβαρότερες περιπτώσεις, η αντιμετώπιση μπορεί να περιλαμβάνει αιμοκάθαρση, φαρμακευτική αγωγή, ενδοφλέβια χορήγηση υγρών και νοσηλεία.

Οι παρεμβάσεις αυτές αποσκοπούν τόσο στην αντιμετώπιση της ίδιας της πάθησης όσο και των επιπλοκών της, όπως η χαμηλή αρτηριακή πίεση, η νεφρική ανεπάρκεια, οι διαταραχές των ηλεκτρολυτών, οι επιληπτικές κρίσεις, οι καρδιακές αρρυθμίες, το σύνδρομο διαμερίσματος και τα αυξημένα επίπεδα καλίου στο αίμα.