Η εξέλιξη συνδέεται με την κυβερνητική εκστρατεία «Be Ready» («Να είστε έτοιμοι»).

Αυξημένη κινητικότητα στα ΑΤΜ και ρεκόρ στις αναλήψεις μετρητών καταγράφουν οι βρετανικές τράπεζες, καθώς οι πολίτες ανταποκρίνονται στις συστάσεις της κυβέρνησης να προετοιμαστούν για ενδεχόμενες έκτακτες καταστάσεις, όπως κυβερνοεπιθέσεις, διακοπές ρεύματος και εκτεταμένες διαταραχές στις καθημερινές συναλλαγές.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η εφημερίδα The Independent, η μέση ανάληψη από ΑΤΜ την περασμένη Παρασκευή διαμορφώθηκε στις 106,20 λίρες, καταγράφοντας επίπεδο που έχει ξεπεραστεί μόνο την παραμονή των Χριστουγέννων. Παράλληλα, για πρώτη φορά, με εξαίρεση την εορταστική περίοδο, ο εβδομαδιαίος μέσος όρος αναλήψεων ξεπέρασε τις 100 λίρες.

Η εξέλιξη συνδέεται με την κυβερνητική εκστρατεία «Be Ready» («Να είστε έτοιμοι»), στο πλαίσιο της οποίας οι πολίτες καλούνται να λάβουν προληπτικά μέτρα, διατηρώντας στο σπίτι βασικά είδη πρώτης ανάγκης και ένα μικρό απόθεμα μετρητών.

Τριήμερο απόθεμα μετρητών, τροφίμων και νερού

Η βρετανική κυβέρνηση καλεί τα νοικοκυριά να δημιουργήσουν ένα απόθεμα που θα καλύπτει τις ανάγκες τους για τουλάχιστον τρεις ημέρες, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Στις συστάσεις περιλαμβάνονται εμφιαλωμένο νερό, τρόφιμα μακράς διάρκειας, φακοί, ραδιόφωνα με μπαταρία ή χειροκίνητη λειτουργία, αλλά και μετρητά.

Ειδικότερα, οι πολίτες ενθαρρύνονται να διατηρούν στο σπίτι χαρτονομίσματα και κέρματα, ώστε να μπορούν να πραγματοποιούν αγορές ακόμη και αν τα ΑΤΜ τεθούν εκτός λειτουργίας ή παρουσιαστούν προβλήματα στα ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών.

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Η ανταπόκριση στις οδηγίες έχει ήδη αποτυπωθεί στην αγορά, με τις πωλήσεις κονσερβοποιημένων τροφίμων, φορητών ραδιοφώνων και άλλων ειδών έκτακτης ανάγκης να παρουσιάζουν σημαντική αύξηση στα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα λιανικής.

Αυξημένες αναλήψεις και νέα δεδομένα για τα ΑΤΜ

Τα στοιχεία του LINK, του οργανισμού που διασυνδέει το εθνικό δίκτυο ΑΤΜ της Βρετανίας, επιβεβαιώνουν την αυξημένη ζήτηση για μετρητά.

Στις 22 Οκτωβρίου, ημερομηνία κατά την οποία δημοσιοποιήθηκαν οι κυβερνητικές οδηγίες, οι συνολικές αναλήψεις έφτασαν τα 205 εκατ. λίρες, ποσό αυξημένο κατά 3% σε σύγκριση με τα 200 εκατ. λίρες που είχαν καταγραφεί την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Παράλληλα, την περασμένη εβδομάδα ο μέσος όρος των αναλήψεων ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 100 λίρες, με εξαίρεση τα Χριστούγεννα, όταν είχε διαμορφωθεί στις 100,78 λίρες. Την αντίστοιχη εβδομάδα του 2025, ο μέσος όρος ήταν 94,69 λίρες.

Ο διευθυντής στρατηγικής του LINK, Γκράχαμ Μοτ, σημείωσε ότι η κίνηση στα ΑΤΜ ήταν μεγαλύτερη από την αναμενόμενη, επισημαίνοντας ότι, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που περιόρισαν αρχικά τις μετακινήσεις, όσοι επισκέφθηκαν στη συνέχεια τα μηχανήματα προχώρησαν σε μεγαλύτερες αναλήψεις από τον συνηθισμένο μέσο όρο.

Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης που προτείνει η κυβέρνηση

Η εκστρατεία δεν περιορίζεται στη συγκέντρωση τροφίμων, νερού και χρημάτων. Οι βρετανικές αρχές καλούν επίσης τους πολίτες να καταρτίσουν ένα προσωπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, το οποίο θα περιλαμβάνει εναλλακτικές διαδρομές διαφυγής και προκαθορισμένα σημεία συνάντησης για τα μέλη κάθε οικογένειας.

Παράλληλα, συστήνεται η επικοινωνία με γείτονες και μέλη της τοπικής κοινότητας, προκειμένου να υπάρχει συνεννόηση για την αλληλοβοήθεια και την ανταλλαγή βασικών προμηθειών σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής ηλεκτροδότησης ή άλλης κρίσης.

Ο υπουργός Άμυνας, Γουές Στρίτινγκ, χαιρέτισε τη συμμετοχή των πολιτών στην εκστρατεία, τονίζοντας σε δηλώσεις του στο BBC Newsnight ότι η ύπαρξη βασικών ειδών στο σπίτι μπορεί να βοηθήσει τα νοικοκυριά να αντιμετωπίσουν απρόβλεπτες καταστάσεις, από πλημμύρες και διακοπές ρεύματος μέχρι βλάβες στα δίκτυα ύδρευσης.

Συνεργασία με άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Στον σχεδιασμό της εκστρατείας, η βρετανική κυβέρνηση αξιοποίησε και την εμπειρία άλλων χωρών, μεταξύ των οποίων η Γαλλία και η Ιρλανδία, εξετάζοντας πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί για την ενίσχυση της κοινωνικής και κρατικής ετοιμότητας απέναντι σε κρίσεις.

Από την πλευρά του, ο Βρετανικός Ερυθρός Σταυρός υπογραμμίζει τη σημασία της έγκαιρης ενημέρωσης και της ενεργοποίησης των τοπικών κοινωνιών. Η διευθύντρια Ανθεκτικότητας του οργανισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, Λόρα Σκοτ, επισήμανε ότι οι κάτοικοι γνωρίζουν καλύτερα τις ανάγκες των περιοχών τους και μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο όταν εκδηλώνεται μια κρίση.

Όπως ανέφερε, η παροχή σαφών και αξιόπιστων οδηγιών, ιδιαίτερα προς τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, μπορεί να περιορίσει τις επιπτώσεις έκτακτων περιστατικών και σε ορισμένες περιπτώσεις να σώσει ζωές.