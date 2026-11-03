Σε ένα περιβάλλον αυξημένου πληθωρισμού, η διατήρηση μεγάλων ποσών σε λογαριασμούς χωρίς απόδοση ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα επιζήμια για την πραγματική αξία των αποταμιεύσεων.

Στα 2,4 τρισεκατομμύρια ευρώ ανέρχονται τα μετρητά και οι καταθέσεις όψεως που διατηρούν τα γερμανικά νοικοκυριά στις τράπεζες, σύμφωνα με στοιχεία της Bundesbank για τα τέλη Ιουνίου. Ωστόσο, ένα σημαντικό μέρος αυτών των χρημάτων παραμένει σε λογαριασμούς που δεν αποφέρουν τόκους, με αποτέλεσμα να χάνουν σταδιακά την αγοραστική τους δύναμη, εξαιτίας του πληθωρισμού.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο πληθωρισμός στη Γερμανία έφτασε το 3,3% τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2023. Σημαντικές ανατιμήσεις σημειώθηκαν κυρίως στα καύσιμα και στο πετρέλαιο θέρμανσης, επιβαρύνοντας περαιτέρω τα νοικοκυριά.

Πώς ο πληθωρισμός μειώνει την αξία των αποταμιεύσεων

Η διατήρηση χρημάτων σε λογαριασμούς χωρίς επιτόκιο μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική απώλεια πραγματικής αξίας μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με υπολογισμούς της χρηματοοικονομικής πλατφόρμας Raisin, ποσό 10.000 ευρώ σε έναν μη τοκοφόρο λογαριασμό, με πληθωρισμό 3,3%, θα αντιστοιχούσε σε αγοραστική δύναμη περίπου 9.680 ευρώ μετά από έναν χρόνο.

Με άλλα λόγια, ο αποταμιευτής θα είχε χάσει περίπου 320 ευρώ σε πραγματικούς όρους, χωρίς να έχει πραγματοποιήσει κάποια δαπάνη από το αρχικό του κεφάλαιο.

Τι αλλάζει με τα επιτόκια των τραπεζικών λογαριασμών

Η επιλογή ενός λογαριασμού που προσφέρει επιτόκιο μπορεί να περιορίσει σημαντικά τις απώλειες από τον πληθωρισμό. Με βάση τους ίδιους υπολογισμούς, ένα ποσό 10.000 ευρώ σε λογαριασμό ταμιευτηρίου όψεως με επιτόκιο 2,9% θα διατηρούσε αγοραστική δύναμη περίπου 9.960 ευρώ μετά από έναν χρόνο.

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Ακόμη καλύτερη εικόνα παρουσιάζει μια προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 3,5%. Σε αυτή την περίπτωση, η πραγματική απόδοση θα διαμορφωνόταν σε κέρδος περίπου 20 ευρώ, καθώς το επιτόκιο θα υπερέβαινε τον πληθωρισμό.

Οι υπολογισμοί δεν περιλαμβάνουν τη φορολογία, ενώ τα προσφερόμενα επιτόκια διαφέρουν ανάλογα με την τράπεζα και το είδος του λογαριασμού.

Στη Γερμανία, το ετήσιο αφορολόγητο όριο για τα εισοδήματα από κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.000 ευρώ για κάθε άτομο και σε 2.000 ευρώ για τα παντρεμένα ζευγάρια.

Εγγύηση καταθέσεων έως 100.000 ευρώ

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο για τους αποταμιευτές αφορά την ασφάλεια των χρημάτων τους. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι τραπεζικές καταθέσεις καλύπτονται από το σύστημα εγγύησης καταθέσεων έως το ποσό των 100.000 ευρώ ανά καταθέτη και ανά τράπεζα.

Οι οικονομικοί ειδικοί επισημαίνουν ότι οι πολίτες θα πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά τις διαθέσιμες επιλογές πριν αποφασίσουν πού θα τοποθετήσουν τις αποταμιεύσεις τους. Η σύγκριση των επιτοκίων, των όρων ανάληψης και των εγγυήσεων ασφαλείας, μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη αξιοποίηση των χρημάτων τους.

Πηγή: snm.rs