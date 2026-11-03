«Η απόσυρση του άρθρου 23 δεν κλείνει το ζήτημα», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Έχουμε μία κυβέρνηση που - με αφορμή μία επαναλαμβανόμενη φοροκλοπή που φαίνεται να εκτείνεται σε βάθος δεκαετίας - πανηγυρίζει γιατί η Ελληνική Αστυνομία κάνει καλά και δουλειά της αφού έχουν αδρανήσει πριν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς στα Παραπολιτικά 90,1 με αφορμή τις πρόσφατες αποκαλύψεις για εκτεταμένες υποθέσεις φοροδιαφυγής, θέτοντας ζήτημα πολιτικής ευθύνης και λογοδοσίας για τις απώλειες δημοσίων εσόδων.

«Παρόλα αυτά δεν υπάρχει καμιά λογοδοσία πολιτική για τα εκατομμύρια τα οποία χάθηκαν και αφορούν στο κράτος, στους φορολογούμενους. Όταν ακούμε στη μία υπόθεση να έχει υπάρξει φοροκλοπή της τάξης των 100 εκατομμυρίων ευρώ και στην άλλη της τάξης των 36 εκατομμυρίων σημαίνει ότι για χρόνια επικρατούσε μία αδράνεια στους πρωτογενείς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Έχουμε μάλιστα διαβάσει σε ρεπορτάζ ότι μπορεί να εμπλέκονται στις υποθέσεις στελέχη της ΑΑΔΕ – να θυμίσω ότι εκεί έστειλε η κυβέρνηση τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να “καθαρίσει”. Όλα αυτά συνθέτουν μία εικόνα γενικευμένης παρακμής. Άρα, δεν ωφελεί κανέναν η λογική της σύγκρισης ενός λιγότερου ή περισσότερο κακού παρελθόντος με το κακό παρόν, σημασία έχει να υπάρξει πολιτική λογοδοσία για να έρθει ένα καλύτερο μέλλον», συνέχισε.

Για τις δηλώσεις Μητσοτάκη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Στον απόηχο των δηλώσεων του Πρωθυπουργού στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ανέφερε: «Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι ο Πρωθυπουργός στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ είπε τα αυτονόητα. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος είπε ότι ο κ. Μητσοτάκης εξήγησε τις θέσεις της χώρας μας με πληρότητα. Δεν είπε ότι τα πράγματα έχουν πάει καλώς. Η κριτική η δική μας δεν αφορά λοιπόν στα όσα είπε στον ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός αλλά στο γεγονός της επικύρωσης του τουρκολιβυκού μνημονίου και γιατί, παρά τις διαβεβαιώσεις για κλείσιμο χαινουσών πληγών με τη Λιβύη, εκείνη φαίνεται να στέκεται εχθρικά απέναντι στη χώρα μας και τελικά επικύρωσε τον παράνομο Μνημόνιο που αμφισβητεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ο Πρωθυπουργός και η σημερινή κυβέρνηση τα έκαναν μαντάρα και η χώρα μας έχει υποστεί μία διπλωματική ήττα. Να ξεκαθαρίσω ότι εγώ δεν κάνω λόγο για εθνική ήττα – δεν ακρωτηριάστηκε η χώρα – αλλά είναι αδιαμφισβήτητα μία διπλωματική ήττα».

Για τις αναφορές Τσίπρα για τη μεταβίβαση δανείων σε funds

Σχετικά με τις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα για τη μεταβίβαση δανείων σε funds, ο κ. Τσουκαλάς παρέθεσε στοιχεία για την περίοδο 2017–2019 και υποστήριξε ότι η εξέλιξη του φαινομένου έχει διαχρονικές ευθύνες, με τη Νέα Δημοκρατία να το εντείνει στη συνέχεια.

«Δεν ξέρω τι ενημέρωση έχει ο κ. Τσίπρας όμως συνολικά έως το β’ τρίμηνο του 2019 είχαν περάσει στα funds 18.271.000.000 ευρώ βάσει των στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις. Πιο αναλυτικά, το 2017 ξεκίνησε με 2,2 δισ. η Τράπεζα Αττικής και 1,4 η Eurobank και προχώρησε το 2018 με άλλα 9 δισ . Η ίδια πορεία ακολουθήθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2019 μέχρι να φτάσει στο νούμερο που ανέφερα. Όλα τα στοιχεία υπάρχουν αναρτημένα και οποιοσδήποτε μπορεί να γκουγκλάρει και να τα βρει. Μάλιστα, αν ανατρέξει κανείς σε οικονομικά sites της τότε εποχής θα δει πότε ξεκίνησαν οι διαδικασίες, τα πωλητήρια και για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη.

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Προφανώς, ολοκληρώθηκε και μεγιστοποιήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία αυτή η κατάσταση και μεγιστοποιήθηκε, κατά τη γνώμη μας, με πολλαπλή ευθύνη. Τί εννοώ; Ένας λόγος που μέχρι τότε δεν είχαν γίνει μαζικές πωλήσεις ήταν ο νόμος Κατσέλη που καταργήθηκε τον Φεβρουάριο του 2019 καθιστώντας πιο ελκυστική τη μαζική αγορά δανείων από τα funds. Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ακόμη κυβέρνηση. Βέβαια μετά ψήφισε το νόμο 4605, γνωστό ως νόμο Φλαμπουράρη που αφορούσε ελαχίστους αλλά ακόμα και αυτή την ελάχιστη προστασία τη κατήργησε η Νέα Δημοκρατία», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Άρθρο 23

Παράλληλα, στον απόηχο της απόσυρσης του άρθρου 23 του νομοσχεδίου για τους servicers - έπειτα από αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και των δικηγορικών συλλόγων – αλλά και ενόψει της αυριανής συζήτησης στη Βουλή, ο Κώστας Τσουκαλάς χαρακτήρισε ως «πρωτοφανές το άρθρο 23 που έφερε και αναγκάστηκε να αποσύρει η Νέα Δημοκρατία» και εξήγησε:

«Για να το πω απλά, αν κάποιος έχει μία οφειλή και είναι ληξιπρόθεσμος τότε θα γινόταν καταγγελία του δανείου, διαταγή πληρωμής και ο οφειλέτης θα έκανε ανακοπή , αίτηση αναστολής και έφεση και μετά – αν έβγαινε πρόγραμμα πλειστηριασμού – θα έκανε πάλι ανακοπή , έφεση, ασφαλιστικά στην έφεση , ανακοπή διόρθωσης τιμής και ανακοπής του άρθρου 1000. Επτά ένδικα μέσα επιχείρησε να καταργήσει με μια μονοκοντυλιά, νύχτα, ο κ. Πιερρακάκης και ο κύριος Μητσοτάκης».

Δημοσκοπήσεις

Τέλος, αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις, ο Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε πως «όσο πιο σύντομα ανέβει η επιρροή του ΠΑΣΟΚ στην κοινωνία, τόσο πιο πολλές είναι οι πιθανότητες να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία. Πρόβλημα θα υπάρξει για την κοινωνία, αν το ΠΑΣΟΚ δεν κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές. Δεν είναι θέμα αισιοδοξίας το να φύγει αυτή η κυβέρνηση αλλά ζήτημα κοινωνικής αναγκαιότητας».