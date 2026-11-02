«Επί των ημερών Μητσοτάκη τα συμφέροντα νομοθετούν απευθείας ό,τι τους βολεύει», σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Σκληρή κριτική στις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τα funds και την προστασία των δανειοληπτών άσκησε ο Κώστας Τσουκαλάς με αφορμή το άρθρο 23 του νομοσχεδίου του υπ. Οικονομικών που αποσύρθηκε.

«Έχουμε μια κυβέρνηση, η οποία συνελήφθη να πηγαίνει η νύχτα να κάνει δώρο στα funds. Αυτό που αποκαλύφθηκε είναι ότι η κυβέρνηση έφερε μια πρωτοφανή στα νομικά χρονικά διάταξη και αποπειράθηκε να αφαιρέσει κάθε εργαλείο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Δεν μπορεί να το έχει γράψει υπηρεσιακό χέρι, παρά μόνο είτε ο Υπουργός κατ’ εντολή των funds είτε τα ίδια τα funds. Γυρίσαμε σε περιόδους όπου νομοθετούσαν απευθείας τα συμφέροντα», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ μιλώντας στο Mega.

“Επιχείρησαν με ένα μόνο άρθρο να αφαιρέσουν έξι – επτά ένδικα μέσα από τον δανειολήπτη. Εμείς λέμε λοιπόν, επειδή και με το άρθρο 5313/2026 έκαναν εκτελεστό τίτλο τη Σύμβαση Αναδιάρθρωσης στον εξωδικαστικό μηχανισμό για την κύρια κατοικία, φέρνουμε Τροπολογία στη Βουλή και καλούμε και τα άλλα κόμματα να την ψηφίσουν, ώστε να καταργηθεί και αυτό», δήλωσε και πρόσθεσε: «Δεν μπορεί να επιτρέψουμε μια πολιτική, η οποία αυτή τη στιγμή φέρνει 70.000 πλειστηριασμούς τον χρόνο – εδώ και τρία χρόνια –, την πιο μεγάλη αναδιανομή, αλλά και τον αφελληνισμό της ακίνητης περιουσίας. Πρέπει λοιπόν ο Πρωθυπουργός την Τετάρτη να έρθει στη Βουλή ο ίδιος να μας πει τι έγινε».

«Η επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου είναι αποτυχία»

Με αφορμή την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και τις αναφορές του στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε:

«Ο Πρωθυπουργός στον ΟΗΕ είπε τα αυτονόητα. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει πάρει το μήνυμα ότι δεν θα ήταν ανεκτή μια διαδικασία προειδοποιήσεων και ορθά αναφέρει ότι δεν πρέπει η χώρα να φανεί ούτε ότι ζητάει καμία άδεια ούτε καν να ειδοποιεί – γιατί ακούγαμε για ένα χρονικό σημείο ότι μπορεί να υπάρξει μια έγγραφη ενημέρωση. Επ’ ουδενί δεν πρέπει η Τουρκία να καταστεί συνομιλητής σε ζητήματα άσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων για υποθέσεις που αφορούν τη δική μας σφαίρα επιρροής».

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Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις δεν αναιρούν την πολιτική διάσταση της εξέλιξης, και εξήγησε:

«Όλα αυτά βέβαια δεν αλλάζουν το γεγονός ότι πρόκειται για μία διπλωματική αποτυχία. Η επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου είναι αποτυχία, ειδικά όταν το καλοκαίρι ο Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για χαίνουσες πληγές που κλείνουν στις σχέσεις μας με τη Λιβύη.

Ορθά λέμε όλοι ότι είναι άκυρο και ανυπόστατο το τουρκολιβυκό μνημόνιο αλλά δεν αρκεί να το λέμε μόνο εδώ μέσα ούτε αρκεί να το λέμε μεταξύ μας. Πρέπει να υπάρξει σαφές μήνυμα. Είναι σημαντικές βεβαίως και οι δηλώσεις κρατών μελών αλλά για παράδειγμα στην περίπτωση των ΗΠΑ η πρώτη δήλωση που έκανε λόγο για διμερή διαφορά ενώ έχουμε προσβολή διεθνούς δικαίου προφανώς και δεν μας κάλυπτε».

«Είναι η ώρα να δούμε το θέμα των κυρώσεων. Η Τουρκία προσπαθεί διαρκώς να πετύχει μία γκριζοποίηση της ατζέντας που θα συζητηθεί. Βάζει συνεχώς στην ατζέντα ζητήματα, τα οποία πράγματι δεν έχουν βάση και μπορεί η πλειοψηφία των χωρών να είναι ότι δεν έχουν βάση, όμως δεν αρκεί αυτό όταν με μεθοδικότητα χτίζει την ατζέντα της», επισήμανε ο Εκπρόσωπος Τύπου.

Άρθρο Βενιζέλου

Ερωτηθείς σχετικά με το άρθρο του Ευάγγελου Βενιζέλου στο «Βήμα», ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι η κριτική του ΠΑΣΟΚ αφορά την ουσία και τα αποτελέσματα της εξωτερικής πολιτικής.

«Ούτε εγώ δεν άσκησα κριτική στο ότι είπε κάτι λάθος ο Πρωθυπουργός στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Η κριτική μας έγκειται στο γιατί φτάσαμε στο να επικυρώνεται το τουρκολιβυκό μνημόνιο και γιατί φτάσαμε να υπάρχει δισταγμός στην πόντιση του καλωδίου το 2024. Η παρουσίαση των ελληνικών θέσεων είναι το ένα και κομβικό ζήτημα. Το άλλο ζήτημα είναι η διεκδίκηση των ελληνικών θέσεων και το τρίτο ζήτημα είναι το πώς μπορείς, όταν υπάρχει προκλητικότητα από την Τουρκία να παίρνεις μέτρα ώστε αυτή η προκλητικότητα να μειώνεται», σημείωσε και συνέχισε:

«Όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το καλοκαίρι λέει ότι λύθηκαν τα θέματα με τη Λιβύη και διαψεύδεται τόσο άμεσα τότε κάτι δεν πάει καλά», σημείωσε και συνέχισε: «Μια εξωτερική πολιτική πρέπει να προβλέπει και να διαγιγνώσκει μια δυσκολία· δεν θα πρέπει να βάζει τον πήχη ψηλά, αλλά θα πρέπει να οργανώνεται. Άρα, εδώ η κυβέρνηση ή εξαπατήθηκε διπλωματικά από άλλες χώρες ή δεν μέτρησε σωστά ή η ίδια τα δεδομένα ή δεν έλεγε την αλήθεια που ήξερε. Εγώ δεν λέω ποιο από τα τρία συνέβη. Και τα τρία όμως δείχνουν ότι λείπει ανθεκτικότητα και στρατηγικό βάθος στην εξωτερική μας πολιτική».

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