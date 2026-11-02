«Δημιουργούμε έναν επενδυτικό οδικό χάρτη για την επόμενη δεκαετία».

Τη δημιουργία ενός δεκαετούς επενδυτικού οδικού χάρτη, με στόχο την κινητοποίηση νέων επενδύσεων ύψους έως 20 δισ. ευρώ, παρουσίασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο 9ο Athens Investment Forum 2026.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία «Invest Ahead», η οποία προβλέπει τον εντοπισμό περίπου 30 συγκεκριμένων επενδυτικών ευκαιριών σε στρατηγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, όπως η αγροδιατροφή, η μεταποίηση, η ενέργεια, οι υποδομές, οι υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας και η γαλάζια οικονομία.

Στις επενδυτικές δυνατότητες περιλαμβάνονται επίσης οι μονάδες αφαλάτωσης στα νησιά και τα ναυπηγεία σκαφών πολυτελείας.

«Δημιουργούμε έναν επενδυτικό οδικό χάρτη για την επόμενη δεκαετία», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η μετάβαση από την οικονομία της ανάκαμψης σε μια οικονομία παραγωγικής επέκτασης.

Ανάγκη αύξησης των επενδύσεων

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη αύξησης των επενδύσεων ως ποσοστού του ΑΕΠ. Όπως ανέφερε, από περίπου 11% το 2019, εκτιμάται ότι θα φτάσουν στο 17,7% το 2026, με κυβερνητικό στόχο να υπερβούν το 20% έως το τέλος της δεκαετίας.

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Παράλληλα, προανήγγειλε τη σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα από το 80% στο 50%, καθώς και την εφαρμογή ταχύτερων αποσβέσεων για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό.

Νέο πρόγραμμα δανείων και εγγυήσεων

Στο χρηματοδοτικό σκέλος, αναφέρθηκε σε νέο πρόγραμμα δανείων και εγγυήσεων, με δημόσιους πόρους 1,5 δισ. ευρώ και δυνατότητα κινητοποίησης συνολικής χρηματοδότησης 5 δισ. ευρώ.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε επίσης τη σημασία της προσέλκυσης επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, τη βιοτεχνολογία και την εφαρμοσμένη καινοτομία, επισημαίνοντας τον ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον παραγωγικό μετασχηματισμό.

Αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή οικονομία, τάχθηκε υπέρ της ενοποίησης των κεφαλαιαγορών και της κινητοποίησης αποταμιεύσεων προς παραγωγικές επενδύσεις.

Κλείνοντας, υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει πλέον τις προϋποθέσεις για να προσελκύσει περισσότερα διεθνή κεφάλαια, σημειώνοντας πως «η προηγούμενη δεκαετία ήταν η δεκαετία της επιστροφής. Η επόμενη πρέπει να γίνει η δεκαετία της δημιουργίας και των μεγάλων ευκαιριών».