Η νέα εκπομπή στο ΟΡΕΝ και οι σχέσεις με την πρώην συνεργάτιδά του, Ιωάννα Μαλέσκου.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Σίσσυ Χρηστίδου και τους συνεργάτες της.

Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής, κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στα επαγγελματικά του βήματα, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων ότι ετοιμάζεται να επιστρέψει με μία νέα βραδινή εκπομπή στο ΟΡΕΝ.

Παράλληλα, μίλησε για τις σχέσεις του με την Ιωάννα Μαλέσκου, ενώ σε άλλο σημείο, αποκάλυψε ότι υπάρχει η επιθυμία για συνεργασία ανάμεσα στον ίδιο, τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τον Θέμη Γεωργαντά.

Η νέα εκπομπή στο ΟΡΕΝ – Όσα ανέφερε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας

Αρχικά, ο δημοσιογράφος μίλησε για το νέο πρότζεκτ με το οποίο ετοιμάζεται να επιστρέψει στο ΟΡΕΝ. Όπως εξήγησε πρόκειται για μία βραδινή εκπομπή, η οποία «στήνεται» από τον περασμένο Μάιο:

«Είμαι σε αναμονή για μία εκπομπή την οποία στήνουμε από το Μάιο, νομίζω θα πάρει βραβείο στησίματος… Όμως, προσέξτε τι θα γίνει όταν θα βγει θα είναι πολύ καλοστημένη, θα τα έχουμε προβλέψει όλα. Και ελπίζω πραγματικά, το ενδιαφέρον και τις ερωτήσεις που μου κάνουν γι’ αυτή την εκπομπή, να το δείξουν και όταν βγει στον αέρα, να μην σταματήσουν τότε δηλαδή. Μιλάμε για το ΟΡΕΝ, φυσικά. Το ΟΡΕΝ, είναι το δεύτερο, αλλά το πρώτο κανάλι ουσιαστικά που μου επέστρεψε και μου έδωσε την ευκαιρία να κάνω μια δική μου εκπομπή πρόπερσι και πέρσι», τόνισε αρχικά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

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Και συνέχισε, αποκαλύπτοντας ορισμένες λεπτομέρειες για τη νέα εκπομπή του: «Μιλάμε για κάτι βραδινό, μιλάμε για ένα talk show, αυτά μέχρι τώρα μπορώ να πω. Η ίντριγκα που είχα μέσα μου είναι να προσπαθήσω, όχι να ξανά εφεύρω τον τροχό φυσικά, τα βραδινά ξέρουμε όλοι τα πλαίσια στα οποία κινούνται. Είναι συγκεκριμένο και είναι αυτό. Αλλά, να το εμπλουτίσουμε και να είναι αρκετά διαφορετικό από αυτό που βλέπουμε ήδη», σημείωσε ο δημοσιογράφος.

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Οι σχέσεις με την Ιωάννα Μαλέσκου

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Λάμπρος Κωνσταντάρα αναφέρθηκε στις σχέσεις που διατηρεί πλέον με την Ιωάννα Μαλέσκου.

Στα πλαίσια της παρισινής τηλεοπτικής σεζόν η συνεργασία των δύο παρουσιαστών και οι σχέσεις τους ήρθαν στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Σήμερα, ο Λάμπρος Κωνσταντάρα, μίλησε για την εκπομπή της πρώην συνεργάτιδάς του, αλλά και για τις σχέσεις που πλέον διατηρούν μεταξύ τους: «Ο λόγος για τον οποίο τόσο καιρό έρχονται πολλοί συνάδελφοι και θέλουν να κάνουμε μία δήλωση και το αποφεύγω, είναι γιατί ξέρω τι θα ερωτηθώ και δεν θέλω να το απαντήσω… Δεν νιώθω καθόλου αδικημένος, δεν με πειράζει καθόλου που η Ιωάννα αυτή τη στιγμή κάνει εκπομπή. Κάνει μία άλλη εκπομπή από αυτή που κάναμε παρέα. Αυτή την εκπομπή που κάνει εγώ δεν θα ήθελα να την κάνω. Η ίδια την κάνει και πολύ καλά την κάνει και καλή επιτυχία να έχει. Δεν νιώθω ούτε αδικημένος, ούτε πικρία, ούτε τίποτα. Είμαι σε ένα κανάλι που από τον Απρίλη με τον Θέμη Μάλλη σχεδιάζουμε μία εκπομπή… Πριν τελειώσει η σεζόν ήταν δύο τα ενδεχόμενα: το ένα ήταν να συνεχίσω στο Σαββατοκύριακο και το άλλο να γίνει κάτι άλλο. Μέσα στο κάτι άλλο ήταν και κάτι βραδινό, που το ήθελα πολύ. Η απόφαση να σταματήσει το Σαββατοκύριακο ήταν του καναλιού…».

Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα τις σχέσεις του με την Ιωάννα Μαλέσκου, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας εξήγησε: «Δεν έχουμε επαφές… Τελευταία φορά που συναντηθήκαμε ήταν 6 – 7 Ιουλίου, όταν χαιρετηθήκαμε και βρεθήκαμε πάλι σε ένα event πριν μια εβδομάδα, όπου χαιρετηθήκαμε κανονικά… Δεν έχουμε σχέσεις γιατί δεν ήμασταν πριν φίλοι για να είμαστε μετά…».

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Η επιθυμία να συνεργαστεί με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τον Θέμη Γεωργαντά

Τέλος, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας αναφέρθηκε στην επιθυμία του και στα σχέδια του να συνεργαστεί τηλεοπτικά με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τον Θέμη Γεωργαντά, σημειώνοντας μεταξύ άλλων:

«Συζητάμε τα επαγγελματικά μας… Το καλοκαίρι αυτό που ήταν πολύ περίεργο για όλους μας, συζητήσαμε αρκετά κάτι που θέλουμε να κάνουμε παρέα… Ίσχυε και για παρά πάνω από ένα κανάλι. Δεν το έχουμε εγκαταλείψει… Είναι δύσκολο να είμαι εγώ στο Mega, ο Θέμης στο ΟΡΕΝ, ο Δημήτρης στον ΑΝΤ1 και να κάνουμε κάτι τέτοιο… Θα συμβεί κάποια στιγμή», κατέληξε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

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