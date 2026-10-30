Νέο επεισόδιο, Σάββατο 31 Οκτωβρίου, στις 21:00, στον ΑΝΤ1.

Το «The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, έρχεται με νέο επεισόδιο αύριο, Σάββατο 31 Οκτωβρίου, στις 21:00, για να ανακαλύψει νέα μέρη, ήθη και έθιμα, ανθρώπους και ιστορίες!

Μέσα από το «The Roadshow» όλη η Ελλάδα γίνεται μία παρέα και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη, στο 4 ο επεισόδιο του «The Roadshow» μάς ταξιδεύει στη Ζάκυνθο.

Όσα θα δούμε στο 4ο επεισόδιο αύριο, Σάββατο 31 Οκτωβρίου, στις 21:00 - Προορισμός: Ζάκυνθος

Επόμενος προορισμός του «The Roadshow» είναι η πανέμορφη Ζάκυνθος. Η πρώτη συνάντηση που έχουν στο νησί, από το οποίο κατάγεται και ο Διονύσης, είναι με έναν κύριο που έχει ένα «μωρό» που του αρέσει πολύ η μουσική. Στη συνέχεια, συναντούν τον κύριο Φώτη και δοκιμάζουν το παραδοσιακό γλυκό της Ζακύνθου, τη γνωστή «Φυτούρα», που δεν παχαίνει, ομορφαίνει!

Συναντούν τον κύριο Διονύση, που είναι ειδικός στις συναυλίες και κάνουν μαζί του πρόβα.

Επόμενη στάση ο «μπαρμπουνότοπος», όπου μεταξύ άλλων, πουλάνε και καρχαρίες! Συνεχίζουν την περιήγηση στον «κόκκινο βράχο», που παλιά ήταν βιβλιοθήκη-καζίνο, συνεχίζουν στο «σταυροδρόμι», όπου γνωρίζουν τον «Ντουρουρού» και χορεύουν μαζί του τουρουρού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επισκέπτονται την εκκλησία του Αγίου Διονυσίου, του πολιούχου της Ζακύνθου, και μαθαίνουν τους θρύλους που συνοδεύουν τον Άγιο και τα θαύματά του. Την επόμενη μέρα φτάνουν στο «Πόρτο Βρώμη», αναζητούν έναν «Κάρδαρη», μπαίνουν σε ένα βαρκάκι και σαλπάρουν για το γνωστό «Ναυάγιο».

Κατά τη διάρκεια της υπέροχης αυτής διαδρομής μαθαίνουν γιατί ο Άγιος Διονύσιος λέγεται και Άγιος της Συγχώρεσης, ενώ μαθαίνουν και την ιστορία του «Ναυαγίου» ή αλλιώς του «Παναγιώτη»!

Σε μία άλλη κοντινή παραλία ο Γρηγόρης συναντά και πάλι μία φυλή «Ινδιάνων» και ανοίγει μία πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα μαζί τους. Επόμενη στάση η Έξω Χώρα, όπου συναντούν τον κύριο Τάσο που λέει συνέχεια «Ναι», ενώ με τους υπόλοιπους κατοίκους του χωριού προσπαθούν να μάθουν αν και γιατί είναι περισσότεροι οι άντρες από τις γυναίκες στο νησί.

{https://www.youtube.com/watch?v=8QBJNWjcbwM}

Η εξερεύνηση συνεχίζεται, συναντούν τους «Τραγουδιστάδες της Ζακύνθου», τραγουδούν μαζί τους υπέροχες καντάδες και, όπως το θέλει και η παράδοση, τρώνε και έναν κουβά νερό! Η μέρα τελειώνει στον Λαγάνα, όπου συναντούν επιδέξιους μπάρμαν που «προπονούνται» για έναν διαγωνισμό μέσα στη θάλασσα.

Την τελευταία μέρα επισκέπτονται τον Λόφο του Στράνη, εκεί όπου το 1823 ο Διονύσιος Σολωμός εμπνεύστηκε και έγραψε τον Εθνικό Ύμνο της Ελλάδας. Συναντούν τον κύριο Σταμάτη, ο οποίος έχει φτιάξει τη μεγαλύτερη σημαία στην Ελλάδα, την οποία και υψώνουν όλοι μαζί σε ένα κοντάρι 50 μέτρων!

Απολαμβάνουν τη θέα από ένα μπαλκόνι που γίνονται 100 προτάσεις γάμου την εβδομάδα και ο Γρηγόρης κάνει πρόταση γάμου στον Διονύση. Θα δεχτεί;

Όλα αυτά, και ακόμα περισσότερα, o Γρηγόρης μάς καλεί να τα ζήσουμε μαζί του σε ένα «Roadshow», όπου κάθε δρόμος οδηγεί κάπου.

Και στον δρόμο του «The Roadshow» ποτέ δεν ξέρεις ποιον θα συναντήσεις και πού θα καταλήξεις τελικά στην πορεία.

«The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Σάββατο 31 Οκτωβρίου στις 21:00 στον ΑΝΤ1.